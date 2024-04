La collezione Puma x KidSuper Sport Club ha un’estetica che celebra sia la ricca storia calcistica di Puma sia l’approccio innovativo di KidSuper allo sportswear contemporaneo.

L’ultima collaborazione tra Puma e Colm Dillane, noto come KidSuper, celebra il connubio tra moda e calcio. Questa partnership si arricchisce di nuovi elementi che traggono ispirazione dall’heritage calcistico di Puma e dalla passione senza tempo di Dillane per questo sport, trasformando i classici in pezzi moderni e accattivanti.

La nuova collezione Puma x KidSuper Sport Club si distingue per l’uso di colorway pastello e un design contemporaneo che rivisita le silhouette d’archivio di Puma attraverso una prospettiva fresca e innovativa. I pezzi spaziano dai capi sportivi alle sneaker totalmente rinnovate, come le Velophasis e le Palermo, aggiornate in questa collezione con dettagli moderni e materiali di alta qualità come il camoscio premium.

Gli elementi distintivi della collezione includono set coordinati arricchiti da tinture in capo e maglieria jacquard. Le grafiche, ispirate alle classiche sneakers King di Puma, e i pattern esclusivi creati da KidSuper aggiungono un tocco di unicità ai capi. La Track Jacket e i Track Pants presentano un audace color blocking e dettagli ricamati, mentre la Jersey e gli Shorts, realizzati con tecniche jacquard, esibiscono grafiche accattivanti e lo stemma del KidSuper Football Club.

Il Cardigan, utilizzando lo stesso tessuto jacquard, sfoggia una stampa allover che rappresenta astrazioni del volto umano. Completano la collezione una Longsleeve e una Skirt in tessuto power mesh, entrambi personalizzati con opere d’arte di KidSuper.

Le sneaker Velophasis Nu e Palermo Nu, completamente rinnovate, si caratterizzano per tomaie in cashmere suede di alta qualità e dettagli personalizzati sulle linguette. Le Velophasis Nu, in particolare, offrono un’estetica ispirata agli anni 2000 con un finissaggio pre-worn che ne accentua lo stile vintage-moderno.

La collezione si completa con accessori che riflettono l’estetica unica della collaborazione: un Bucket Hat, una Duffle Bag e una Scarf, tutti progettati con lo stesso spirito innovativo e originale.

Una campagna pubblicitaria vivace accompagna il lancio della collezione, con immagini che omaggiano i film mobster degli anni ’90 e presentano Dillane in un ruolo ispirato al patriarca di una famiglia stilisticamente impeccabile.

Fonte Sanlorenzo

Copyright Image: Sinergon LTD