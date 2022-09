Dan John autunno inverno 2022: il marchio di abbigliamento maschile nato a Roma svela la nuova capsule collection DNJ Dynamic, nata dall’esigenza sempre più attuale di rispondere allo stile di vita dinamico odierno.

Il lancio comprende una selezione di capi tecnici, confortevoli e allo stesso tempo di tendenza, da indossare nelle attività più intense ma perfetti anche per essere abbinati ai look di tutti i giorni, così da essere sempre alla moda ma senza rinunciare al comfort.

Parola chiave della capsule è dinamicità: quella degli stili di vita a cui si rivolge e che si riflette nei capi attraverso tessuti tecnici e performanti, mirati a garantire il massimo della funzionalità in qualsiasi situazione. Anche il simbolo scelto per l’ultima novità in casa Dan John traduce perfettamente il concept legato alla capsule: una forma esagonale che richiama le celle degli alveari e che dà vita a un parallelismo lampante tra la laboriosità perseverante delle api e la costante pro-attività dell’uomo DNJ, che ritrova nei capi della collezione gli alleati perfetti per affrontare qualsiasi tipo di sfida quotidiana nel comfort più totale.

Nel concreto, la capsule si rivolge a un ampio range di uomini di tutte le età, accomunati da uno stile di vita attivo e versatile, che necessitano nel proprio guardaroba proposte di tendenza che possano accompagnarli nelle proprie attività in pieno stile “active casual”.

La collezione offre capi realizzati con tessuti tecnici iper-performanti ideati e prodotti con la massima attenzione, dalle linee geometriche ai dettagli meno evidenti, per dare vita a una linea all’insegna della funzionalità. Anche i colori tendono un filo conduttore con il concept della capsule: blu navy, fango, mastice e nero riflettono trasversalità e proattività, a cui si contrappongono punte di arancio fluo e dettagli in silver reflective, che donano personalità ad ogni capo, rendendolo immediatamente riconoscibile.

La scelta di colori rispecchia l’essenza dell’uomo DNJ: energico e sempre attivo, non rinuncia ad esprimere la propria personalità anche tramite un semplice dettaglio che lo distingue dagli altri.

