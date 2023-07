Eberhard & Co. Scafograf 300 MCMLIX: erano gli anni ’50 quando Eberhard & Co., da sempre incline alla ricerca tecnica e all’innovazione, decise di affrontare una delle sfide più appassionanti per l’uomo, quella con il mare e le sue misteriose profondità.

Il mare, materia di gesta e leggende; un orizzonte infinito, un mondo sommerso ancora da esplorare, ma la cui superficie è strettamente legata alla vita umana. Sono gli anni in cui la Maison presenta la collezione Scafograf, pensata per essere indossata da avventurosi e sportivi con spirito dinamico e amore per la vita. Arricchita nel corso degli anni, era composta da modelli in acciaio resistenti alle immersioni fino a 1000 metri.

Eberhard & Co. Scafograf 300 MCMLIX: caratteristiche

La versione contemporanea di Scafograf 300 è stata lanciata nel 2016, quando ha ricevuto il Grand Prix D’Horlogerie de Gèneve Award come miglior orologio sportivo dell’anno. Declinata nella versione “MCMLIX”, caratterizzata da lancette e indici con luminescenza “vintage”,

questa versione incorpora tutte le caratteristiche principali di un orologio subacqueo: un movimento meccanico a carica automatica, una cassa in acciaio impermeabile a 300 mt con una valvola per la fuoriuscita dell’elio, una lunetta girevole unidirezionale in ceramica, con marcature luminescenti sulla scala dei primi 15 minuti.

Dopo le versioni con quadranti nero, blu e verde, il 2023 vede il lancio del quadrante in una calda tonalità marrone, abbinato alla lunetta in ceramica dello stesso colore che rende questo modello una scelta perfetta anche per l’uso quotidiano.

Una delle ragioni principali del successo di Scafograf è proprio la facilità con cui questo erede delle pionieristiche giornate dell’orologeria sportiva può passare dalle profondità dell’oceano alle differenti sfide della vita urbana, sempre perfetto per ogni occasione.

