Clarkson, Hammond e May lasciano Grand Tour: è la fine di un’era

Il Trio di “The Grand Tour”, Clarkson, Hammond e May, dice addio alla serie tv?

Per Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, il prossimo “The Grand Tour” sarà l’ultimo. Secondo la BBC, lasceranno il programma dopo l’uscita del loro ultimo speciale, previsto per il prossimo anno. La loro ultima avventura, già filmata in Zimbabwe, chiuderà il loro percorso con la serie di Amazon Prime Video, disponibile in streaming a febbraio 2024. Al contempo, si sta considerando l’idea di proseguire la serie “The Grand Tour” con nuovi presentatori.

Il trio è salito alla ribalta come conduttori del famoso show automobilistico della BBC, “Top Gear”, dal 2002 al 2015. Dopo la partenza di Clarkson a seguito di un diverbio con un produttore, tutti e tre hanno abbandonato la BBC per unirsi a Prime Video nel 2016, dando vita a “The Grand Tour”. La serie ha mantenuto un format simile a quello di “Top Gear”, con i tre conduttori che viaggiavano in varie parti del mondo affrontando sfide legate al mondo automobilistico.

Recentemente, Clarkson ha condiviso alcune riflessioni sul futuro degli speciali di “The Grand Tour”, ammettendo di trovarsi su un “terreno leggermente spaventoso”. Ha espresso preoccupazione per le sfide fisiche dei prossimi due episodi, considerando la loro età e le attività impegnative che hanno in programma, tra cui un’altra avventura in Africa descritta come particolarmente ardua.

O forse Clarkson ha deciso che è più comodo rimanere in Inghilterra, visto che Amazon ha confermato la stagione 4 di Clarkson’s Farm.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD