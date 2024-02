Tenways CGO009: la nuova e-bike smart

La Tenways CGO009 è la nuova e-bike concepita per il ciclista urbano che non vuole compromessi in termini di stile, prestazioni e comfort.

La Tenways CGO009 è la prima e-bike a includere componenti progettati in casa, come il motore C9, che promette di ridefinire gli standard di mobilità urbana. Questo modello si aggiunge alla rinomata gamma CGO ed è ideale per il ciclista urbano moderno che non vuole rinunciare a stile e prestazioni.

La CGO009 è una smart e-bike pensata per chi cerca una bici affidabile, tecnologica e dallo stile raffinato, perfetta per i trendsetter che desiderano distinguersi in città. Con una capacità di carico massima di 145 kg, la CGO009 è progettata per essere robusta e versatile, ideale per affrontare il traffico urbano quotidiano.

Il motore C9, cuore pulsante di questo modello, offre prestazioni eccezionali mantenendo una notevole silenziosità. La velocità massima di 25 km/h e l’autonomia di 100 km, unitamente a una coppia di 45 Nm, assicurano un’accelerazione rapida e fluida, mentre la funzione di power-boost facilita la scalata delle pendenze.

L’estetica della CGO009 si ispira alle classiche e-bike olandesi, ma con un tocco moderno distintivo. Il design del telaio a parallelogramma, abbinato a robusti tubi e ruote extra larghe antiforatura, assicura non solo uno stile inconfondibile ma anche praticità. Una luce posteriore integrata nel telaio completa il suo look chic.

La tecnologia smart incorporata in questa e-bike, con comandi minimalisti sul manubrio e la possibilità di collegare lo smartphone per una navigazione facilitata tramite l’app Tenways, rappresenta un punto di forza. Il sistema Smart Connect offre feedback in tempo reale sullo stato dell’e-bike, migliorando l’esperienza di guida.

La CGO009 infine offre un’esperienza di guida senza problemi grazie al design pulito con cavi e bulloni nascosti, freni a disco idraulici e trasmissione a cinghia di carbonio Gates che minimizzano la manutenzione. La sella Selle Royal, con tecnologia Royalgel, garantisce comfort e supporto ottimali. Con il suo motore silenzioso ma potente, la facilità di uso e la manutenzione ridotta, la CGO009 si posiziona come la scelta ideale per chi desidera muoversi in città con stile e affidabilità. Disponibile nei colori Midnight Black, Olive Green e Ice Blue, potrà essere acquistata sul sito web e presso la rete di rivenditori al prezzo di 2.399 euro.

Copyright Image: Sinergon LTD