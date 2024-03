Musk taglia i listini Tesla, facendo precipitare il valore dell’usato

L’insistenza di Elon Musk nel regolare i prezzi di listino in base alle condizioni di mercato sta avendo effetti negativi sul valore di rivendita delle Tesla, che perdono valore velocemente.

Il modello di vendita diretta senza trattativa di Tesla, una volta salutato come il futuro dell’acquisto di automobili negli USA, si trova a dover fare i conti con la resilienza del sistema tradizionale di concessionarie. Ora, secondo un recente studio, l’insistenza di Elon Musk nel regolare i prezzi di listino in base alle condizioni di mercato sta avendo effetti negativi sul valore di rivendita dei veicoli Tesla.

Sappiamo che il mercato delle auto sta affrontando diverse sfide. Le scorte si accumulano e un po’ tutte le case automobilistiche faticano a trovare acquirenti al di fuori dei fan dell’EV. E dato che sia negli USA sia in Europa, le problematiche sono sempre le stesse, ovvero l’infrastruttura di ricarica ha ancora molta strada da fare per raggiungere la comodità delle stazioni di servizio, molti clienti intenzionati a scegliere opzioni più ecologiche si stanno orientando verso ibridi o modelli plug-in.

Mentre i produttori automobilistici tradizionali hanno risposto a queste sfide offrendo sconti e incentivi sui loro modelli elettrici, Tesla ha tagliato i prezzi di listino per rimanere competitiva. Questi tagli ai prezzi, combinati con una minore domanda dei consumatori, hanno avuto un effetto a cascata sul mercato dell’usato, causando un tracollo nel valore dei modelli elettrici di seconda mano. Una situazione che avevamo visto nel caso dei grandi autonoleggi che non vogliono più un numero elevato di Tesla, proprio per il taglio dei prezzi del nuovo.

iSeeCars ha analizzato oltre 1,8 milioni di auto usate di età compresa tra 1 e 5 anni vendute nei mesi di febbraio 2023 e 2024. Confrontando i prezzi medi delle auto per segmento, marca e modello, l’analisi mostra un generale indebolimento dei prezzi delle auto usate, ma un calo drammatico nei prezzi dei veicoli elettrici usati.

Secondo questi dati, i modelli Tesla perdono valore due volte più velocemente rispetto ad Alfa Romeo e tre volte più velocemente rispetto a Maserati. Questa significativa svalutazione è in gran parte legata alla decisione di Elon Musk di tagliare costantemente i prezzi sui nuovi modelli, forzando un divario sempre più ampio per le auto di seconda mano. E, sempre secondo i dati di iSeeCars, le sette auto con la maggiore svalutazione sono elettriche.

Certo, questo potrebbe paradossalmente avvantaggiare chi vuole provare l’elettrico senza investire in un’auto nuova. Vuoi vedere che sarà sempre merito di Musk?

Copyright Image: Sinergon LTD