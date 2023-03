Se vuoi un’elettrica usata la batteria è l’ultimo dei tuoi problemi

Recurrent Auto ha pubblicato un nuovo studio sulla durata effettiva delle batterie, che comunque puoi approfondire meglio nel nostro articolo. La ricerca vuole rispondere non tanto a chi per partito preso usa la durata degli accumulatori per screditare queste auto, ma a chi vorrebbe acquistarne una usata ma è sinceramente dubbioso sull’affidabilità, visto quanto costerebbe sostituirla. E a proposito di auto elettriche usate, ecco quelle che secondo noi sono a buon mercato.

Grazie ad alcuni modelli con più di 10 anni sulle spalle, insomma, Recurrent ha analizzato 15.000 auto elettriche, dimostrando che le sostituzioni delle batterie sono un fenomeno assai raro e pari all’1,5% delle vetture analizzate, se si escludono i grandi richiami dovuto a difetti di fabbrica delle auto, come successo per la Chevrolet Bolt. E quasi tutte in garanzia.

In quanto si degradano le batterie delle auto elettriche

Il primo dato che emerge dalla ricerca di Recurrent è relativo al degrado degli accumulatori, che non è lineare. Notiamo infatti che c’è qualche calo delle prestazioni all’inizio, nel periodo successivo all’acquisto, ma poi tendono a stabilizzarsi per un lungo periodo.

Comunque, al momento è ancora difficile rispondere in modo approfondito a questa domanda, in quanto le auto elettriche non circolano da abbastanza tempo: solo negli ultimi 4 anni c’è stato un incremento delle vendite, e per questo sappiamo ancora poco di come le loro batterie si degradano nel corso del tempo.

Comunque, la maggior parte dei costruttori dichiara una durata di 20 anni, e finora pare abbiano una durata molto più lunga di quanto si pensasse visto il numero esiguo di sostituzioni. Ciò significa che, vista la complessità di questi accumulatori giganti, gran parte dei quali agli ioni di litio, sono costruite per durare molto più a lungo del loro periodo di garanzia medio pari a 8 anni o 150.000 km. E questo a differenza delle batterie usate su smartphone e laptop, che sono meno sofisticate e più facili al degrado. Pensiamo a quelle di iPhone, che sono esauste già dopo 2 anni di utilizzo.

I modelli analizzati

Lo studio quindi si concentra di più sulle celle della batteria che sui test, e sulle celle si concentrano anche la maggior parte dei test. Lo studio di Recurrent, in particolare, ha studiato Nissan Leaf e Tesla Model S, due delle vetture da più tempo sul mercato negli USA. Se fosse uno studio europeo, sicuramente conteremmo anche la Renault Zoe, di cui infatti si trovano numerosi esemplari usati.

Partiamo dalle vetture che hanno avuto dei richiami proprio per le batterie: negli USA, infatti, i proprietari di Chevrolet Bolt EV ed EUV, e di Hyundai Kona Electric, hanno dovuto riportare indietro la loro auto a causa di malfunzionamenti sulla batteria, la cui sostituzione è stata totalmente coperta dai produttori, il tutto tra il 2017 e il 2019.

Salvo questi eventi, si è visto che le sostituzioni degli accumulatori sono rare. I modelli più coinvolti sono naturalmente i due citati, che hanno visto sostituzioni tra il 2012 e il 2014, e ha coinvolto fino all’8,5% delle Model S analizzate e 8,3% delle Leaf analizzate. Guardando più nel dettaglio, notiamo anche delle variazioni tra le capacità degli accumulatori: per esempio, gli esemplari di Model S con pacco da 85 kWh hanno avuto un’autonomia pressoché invariata nel tempo, mentre nel pacco più grande da 100 kWh l’autonomia è diminuita in modo significativo.

La ricerca si è concentrata anche su altri modelli, per esempio la BMW i3, altro modello assai longevo. La vettura capacità delle batterie notevolmente più piccole delle Tesla: le prime versioni avevano una capacità di 22 kWh, ma negli anni sono arrivati anche quelli da 33 e 42 kWh. In tutti i casi, i km percorsi sono circa 150.000 km, e i modelli più vecchi hanno ancora poco più dell’80% della capacità originale.

La garanzia

Insomma, al momento nessuno dei modelli ha bisogno di un cambio della batteria, e qui entra comunque in gioco la garanzia che il produttore dà al suo accumulatore. In Europa la maggior parte dei produttori copre i pacchi batteria per lungo tempo: mediamente si sta intorno ai 7-8 anni con km tra i 150.000 e i 200.000 km.

Ci sono casi come Kia, dove la garanzia è di 7 anni a km illimitati; o Volvo, che copre la batteria per tutta la durata della vita dell’auto. Questo è importante perché, come detto inizialmente, permette di sostituire la batteria gratuitamente nella maggior parte dei casi, senza quindi dover sottostare agli onerosi costi di un accumulatore.

Comunque, per arrivare a questi risultati è importante usare al meglio la propria auto elettrica e la propria batteria: se vuoi qualche consiglio, leggi la nostra guida!

—–

