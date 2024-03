Xiaomi SU7: tutte le caratteristiche della berlina elettrica sportiva

Xiaomi SU7 è una berlina sportiva elettrica con autonomia fino a 830 km: caratteristiche, prestazioni e i dettagli di tutte le varianti.

Xiaomi ha svelato la SU7, per il suo debutto nel mondo dei veicoli elettrici, introducendo una berlina innovativa dal carattere sportivo. Si tratta di un nuovo capitolo nella storia di Xiaomi, colosso fino adesso per i suoi dispositivi mobili e soluzioni per la casa intelligente. Xiaomi SU7 si distingue come un’auto “eco-sportiva” avanzata, segnando l’ingresso dell’azienda nell’ambito automobilistico.

La versione standard della SU7 offre 299 cavalli e una batteria da 73,6 kWh che garantisce fino a 700 km di percorrenza secondo lo standard CLTC. La variante Max, invece, include una batteria da 101 kWh capace di raggiungere una sorprendente autonomia di 830 km secondo lo stesso standard. Vale la pena menzionare che le stime CLTC sono generalmente più ottimistiche rispetto ai calcoli WLTP adottati in Europa, che porterebbero a 492 km per il modello base e 656 km per il Max.

La SU7 eccelle anche nella velocità di ricarica: il modello Max può recuperare fino a 220 km di autonomia in soli 5 minuti di ricarica e circa 500 km in 15 minuti, posizionandosi tra i veicoli più rapidi da ricaricare sul mercato.

Dotata di un display centrale da 16,1 pollici con risoluzione 3K e del sistema operativo HyperOS di Xiaomi, la SU7 promette un’integrazione perfetta con l’ecosistema Xiaomi. Il veicolo è inoltre equipaggiato con sedili anteriori riscaldabili e ventilati e un tetto panoramico in vetro, mantenendo un’estetica interna minimalista.

La gamma SU7 propone modelli sia con sia senza tecnologia Lidar, suggerendo un forte impegno di Xiaomi verso lo sviluppo di funzionalità avanzate di guida autonoma. Caratteristiche come la telecamera sul montante B suggeriscono l’implementazione del riconoscimento facciale per lo sblocco del veicolo.

Con l’intento di competere con i leader del settore auto elettriche, la SU7 vanta un design unico e sportivo, arricchito da dettagli distintivi quali pinze freno Brembo gialle, pneumatici Michelin PSEV, e uno spoiler posteriore elettrico a tre sezioni, assicurando una riduzione della resistenza aerodinamica e prestazioni di guida superiori.

L’inizio della produzione di massa della Xiaomi SU7 è previsto per dicembre 2023, con le prime consegne attese ad aprile 2024.

Dettagli delle varianti:

– Xiaomi SU7 (Modello Base): 299 CV, batteria da 73,6 kWh, autonomia 700 km (CLTC), prezzo iniziale di 215.900 RMB (circa € 28.000).

– Xiaomi SU7 Pro: 295 CV (220 kW), batteria da 94,3 kWh, autonomia 830 km (CLTC), prezzo iniziale di 245.900 RMB (circa € 31.700).

– Xiaomi SU7 Max: 673 CV, batteria da 101 kWh, autonomia 810 km (CLTC), caratteristiche di ricarica avanzate, prezzo iniziale di 299.900 RMB (circa € 38.700).

