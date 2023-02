CLTC: cos’è e come funziona il ciclo di omologazione auto cinese

Il ciclo di omologazione auto CLTC è lo standard di prova utilizzato in Cina per valutare il consumo di carburante e le emissioni di gas di scarico delle automobili.

E’ l’equivalente del WLTP in Europa, con alcune differenze: il ciclo CLTC simula le condizioni di guida tipiche in Cina, con una velocità media e una velocità massima più basse, numerose accelerazioni e decelerazioni frequenti. Il ciclo è composto da tre fasi: guida lenta, media e veloce.

Come è nato il CLTC

Il ciclo CLTC è stato introdotto nel 2019 dal China Automotive Technology & Research Center come standard di prova obbligatorio per le automobili prodotte e vendute in Cina.

Questa procedura è stato sviluppata ad hoc per garantire che le automobili testate soddisfino le normative cinesi sulle emissioni, che sono sempre più severe, considerando l’elevato inquinamento atmosferico che caratterizza le città del colosso asiatico.

Che differenze ci sono tra il ciclo CLTC e il ciclo WLTP?

Il ciclo CLTC e il ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) sono due standard di prova utilizzati per valutare il consumo di carburante e le emissioni dei gas di scarico delle automobili. Entrambi durano 30 minuti. Tuttavia, ci sono alcune differenze significative tra le due procedure.

Condizioni di guida: il ciclo cinese simula le condizioni di guida tipiche in Cina, con una velocità media contenuta, 28,96 km/h incluse le soste, 37,18 km/h escluse le soste, e le caratteristiche dei percorsi cittadini, mentre il ciclo WLTP simula uno standard di guida di livello globale, inclusi diversi tipi di strade e condizioni. Velocità massima: la velocità massima raggiunta durante il ciclo CLTC è di 114 km/h, mentre nel ciclo WLTP la velocità massima è di 131 km/h. Accelerazioni e decelerazioni: Il ciclo CLTC prevede accelerazioni e decelerazioni frequenti, che rappresentano le condizioni di guida urbana, mentre il ciclo WLTP simula una guida più realistica in termini di variazioni di velocità. Distanza percorsa: il ciclo CLTC prevede un percorso di 14,5 km, contro gli oltre 23 km del WLTP.

In generale, il ciclo WLTP è considerato più completo rispetto al ciclo CLTC, poiché come detto tiene conto di una maggiore varietà di condizioni di guida. Nonostante ciò, il ciclo CLTC è lo standard obbligatorio in Cina per la valutazione delle emissioni delle automobili vendute in quel Paese.

Pregi e difetti del ciclo cinese CLTC per le automobili

Riassumendo, tra i pregi del ciclo cinese CLTC c’è la reale corrispondenza con le condizioni di guida urbana caratteristiche della Cina e, quindi, con il comportamento della vettura in presenza di traffico intenso.

Di contro, la procedura ha una velocità massima limitata e non riflette adeguatamente le condizioni di guida extraurbana tipiche dei contesti europei e occidentali.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.