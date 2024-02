Passaporto elettronico: guida completa per richiederlo

Tutto quello che c’è da sapere sul passaporto elettronico: come riconoscerlo, cosa portare per richiederlo, dove richiederlo, tempi e modalità di rilascio, costi e informazioni utili.

Se stai pianificando un viaggio all’estero fuori dalla EU, il passaporto è uno dei documenti più importanti che devi avere con te. Il passaporto elettronico è una versione più avanzata del tradizionale passaporto cartaceo, dotato di un microchip integrato che memorizza i dati biometrici del titolare.

Cos’è il passaporto elettronico

Il passaporto elettronico è un documento di viaggio dotato di tecnologia avanzata che permette di identificare in modo sicuro il titolare del documento. Rispetto al vecchio passaporto cartaceo, il passaporto elettronico contiene appunto un microchip con i dati personali del titolare, una foto digitale e può inoltre contenere anche le impronte digitali. Questo consente di verificare l’autenticità del documento e l’identità del possessore in modo rapido ed efficiente.

Il passaporto elettronico è accettato in tutti i paesi del mondo, garantendo maggiore libertà di movimento ai viaggiatori. È importante sottolineare che il passaporto elettronico garantisce anche la massima sicurezza dei dati personali, in quanto tutte le informazioni sono protette da codici di sicurezza avanzati e solo le autorità competenti possono accedervi.

Come faccio a sapere se il mio passaporto è elettronico?

Per riconoscere se il tuo passaporto è elettronico, controlla la copertina. Sul fronte della copertina del passaporto, in basso al centro, dovresti trovare un simbolo che raffigura un circuito elettronico. Questo simbolo, che assomiglia a un rettangolo con un cerchio al centro, indica la presenza di un microchip incorporato.

Cosa portare con te per fare il passaporto elettronico

Per richiedere il passaporto elettronico, è necessario portare con sé diversi documenti fondamentali. Vediamo quali sono e soprattutto le caratteristiche che devono avere.

Specifiche delle fototessere

Attenzione in particolare alle fototessere. Le fotografie per il passaporto elettronico e la carta d’identità devono aderire alle norme ICAO e avere le seguenti caratteristiche:

Recentezza: Scattata non più di 6 mesi fa.

Scattata non più di 6 mesi fa. Colore: A colori.

A colori. Espressione: Neutra con la bocca chiusa.

Neutra con la bocca chiusa. Occhi: Aperti e ben visibili, senza riflessi di flash.

Aperti e ben visibili, senza riflessi di flash. Sfondo: Bianco e illuminazione uniforme.

Bianco e illuminazione uniforme. Proporzione del viso: Occupa il 70-80% della foto.

Occupa il 70-80% della foto. Nitidezza: Immagine nitida e a fuoco.

Immagine nitida e a fuoco. Orientamento: Guardare direttamente l’obiettivo.

Guardare direttamente l’obiettivo. Dimensioni: Tra i 35 e i 40 mm.

Tra i 35 e i 40 mm. Qualità: Alta qualità e definizione su carta fotografica.

Alta qualità e definizione su carta fotografica. Posizionamento del viso: Centrato e non di profilo.

Centrato e non di profilo. Soggetto: Solo la persona, senza altri nel background.

Avvertenze per chi indossa occhiali

Gli occhi devono essere chiaramente visibili, senza riflessi del flash sulle lenti.

Non utilizzare occhiali con lenti colorate o montature pesanti.

Le foto con copricapo sono ammesse solo per motivi religiosi, con viso chiaramente visibile.

Documentazione necessaria

Per richiedere il passaporto, è necessario presentare la seguente documentazione:

– Formulario di richiesta del passaporto, correttamente compilato e firmato dall’interessato. È importante notare che il modulo differisce per i maggiorenni e per i minorenni.

– Documento di riconoscimento valido, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

– Due fotografie identiche, recenti, frontali, a colori, di dimensioni 35 x 40 mm, su sfondo bianco.

– Ricevuta del pagamento di € 42,50 per il costo del libretto tramite conto corrente postale, e del contributo amministrativo di € 73,50. Da notare che, a partire dal 24 giugno 2014, non è più richiesta la tassa di rilascio del passaporto, ad eccezione delle categorie esenti secondo l’art. 19 della legge 1185/1967.

– Per i minorenni nati all’estero, occorre presentare al Consolato competente l’atto di nascita, tradotto e legalizzato o, se previsto, il certificato su formulario plurilingue. Il Consolato provvederà alla trasmissione in Italia per la trascrizione nei registri dello stato civile del Comune di riferimento.

– Se si possiede già un passaporto e se ne richiede uno nuovo a causa di deterioramento o scadenza, è necessario consegnare anche il vecchio documento. In caso di smarrimento o furto, deve essere presentata la denuncia relativa.

– Una novità introdotta dall’articolo 20 del Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69 riguarda il rilascio dei passaporti ai genitori di figli minori: non è più richiesto il consenso dell’altro genitore per la richiesta. Tuttavia, il passaporto non verrà rilasciato se esiste un provvedimento inibitorio emesso dall’autorità giudiziaria contro il richiedente, nei casi di concreto e attuale pericolo che il genitore possa sottrarsi agli obblighi verso i figli.

Dove richiedere il passaporto elettronico

È possibile richiedere il passaporto online e prenotare luogo, giorno e ora per presentare la domanda, consultando il sito di Agenda passaporto al link https://passaportonline.poliziadistato.it/

Si raccomanda di verificare con anticipo la necessità di ottenere il passaporto, al fine di sfruttare le date disponibili per la prenotazione di un appuntamento.

Nel caso in cui le date disponibili online siano esaurite e sussistano urgenze debitamente motivate (per lavoro, salute o studio), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura o a un Commissariato di P.S.

La domanda per il rilascio del passaporto, scegliendo tra il modulo per i maggiorenni e quello per i minorenni, può essere presentata presso i seguenti uffici nel luogo di residenza, di domicilio o di dimora:

– Questura;

– Ufficio passaporti del Commissariato di Pubblica Sicurezza;

– Stazione dei Carabinieri (per le impronte digitali, se previste, sarà comunque necessario recarsi presso la Questura o Commissariato, anche in tempi differiti).

Il passaporto può essere richiesto anche presso il luogo di domicilio (che dovrà essere dimostrato). In questo caso, le tempistiche saranno più lunghe in quanto sarà necessario ottenere il nulla osta dalla Questura del luogo di residenza.

Rilascio del passaporto elettronico: tempi e modalità

Il rilascio del passaporto elettronico avviene presso gli uffici della Questura, previa prenotazione online o telefonica. Il tempo di attesa per il ritiro del documento varia a seconda delle regioni.

Una indagine di Altroconsumo ha rivelato significative difficoltà nel prenotare appuntamenti per il rilascio o il rinnovo del passaporto in 17 città italiane, con tempi di attesa che variano da dieci mesi a Venezia a quasi otto a Bolzano e sette a Cagliari. In sei città (Bologna, Genova, Milano, Pordenone, Potenza e Torino) non è stato possibile prenotare affatto. Genova si distingue negativamente, non avendo permesso prenotazioni per un anno intero, suggerendo possibili problemi al sistema di prenotazione. Al contrario, a Roma, Perugia, Pescara e Palermo i tempi di attesa sono brevi, con Perugia che offre appuntamenti il giorno successivo.

E’ quindi importante richiedere il passaporto con largo anticipo, o addirittura richiederlo anche se a breve non si hanno in programma viaggi.

Quanto costa il passaporto: tutte le informazioni utili

Il costo totale per la richiesta del passaporto italiano nel 2024 è di 116 euro. Per il pagamento relativo al passaporto ordinario, è necessario versare 42,50 euro tramite un bollettino postale. Questo bollettino deve essere compilato come segue:

– Importo: € 42,50.

– Conto corrente n°: 67422808.

– Intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Il bollettino è disponibile presso gli uffici postali di Poste Italiane. Nello spazio “eseguito da” bisogna inserire i dati dell’intestatario del passaporto, anche se si tratta di un minore. Nella causale deve essere specificata la dicitura “rilascio passaporto elettronico”. È importante notare che non saranno accettati pagamenti tramite bollettini in bianco, bonifici, giroconti o altre forme di versamento.

Inoltre, per completare la procedura di richiesta, è necessario acquistare un contrassegno amministrativo da 73,50 euro. Questo può essere acquistato in una rivendita di valori bollati o presso un tabaccaio. Questo contrassegno rappresenta la marca da bollo necessaria per la pratica del passaporto.

Se si sceglie di usufruire del servizio di consegna a domicilio offerto dalle Poste Italiane, vi è un costo aggiuntivo di 9 euro, da pagare alla consegna del passaporto. In alternativa, è possibile ritirare il passaporto direttamente presso l’ufficio emittente senza costi aggiuntivi, con la possibilità di delegare un’altra persona alla consegna tramite una delega firmata.