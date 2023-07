Il passaporto italiano è il secondo più “potente” al mondo per entrare senza visto in 190 Paesi

Se vi state chiedendo in quali Paesi potete entrare con il passaporto italiano senza necessità di visto, sappiate che il nostro passaporto si distingue per la sua forza a livello globale. Non tutti i passaporti detengono lo stesso potere, la loro forza varia in base a fattori geopolitici, economici e di sicurezza.

Questo concetto viene illustrato annualmente dalla società di consulenza londinese Henley & Partners, che dal 2006 elabora l’Indice dei Passaporti basandosi sui dati dell’IATA. Questo indice mette in evidenza le cittadinanze che offrono i maggiori vantaggi in termini di viaggi all’estero.

L’Italia sale al secondo posto in classifica

L’edizione 2023 dell’Indice dei Passaporti ha riservato diverse sorprese, con cambiamenti al numero di Paesi che i cittadini possono visitare senza la necessità di visti specifici. Come racconta il Corriere della Sera, per la prima volta dal 2018, il Giappone non si è aggiudicato il primo posto, scivolando al terzo. In testa alla classifica c’è ora Singapore. I cittadini di Singapore possono infatti viaggiare senza visto in 192 Paesi su un totale di 226, mentre i giapponesi possono farlo in 189 Paesi, quattro in meno rispetto all’anno precedente.

L’Italia ha “approfittato” del terreno perso dal Giappone, con un leggero aumento. Siamo passati da 189 a 190 Paesi visitabili con il solo passaporto, salendo così al secondo posto. Da una parte Gibuti, Mongolia, Suriname e Giappone hanno eliminato l’obbligo di visto per i visitatori italiani, dall’altra sono invece arrivate restrizioni da Uganda, Etiopia e Papua Nuova Guinea.

Il peggior passaporto del 2023

E’ l’Afghanistan ad essere lo Stato più svantaggiato, con solo 27 destinazioni senza visto. Anche Iraq (29), Siria (30), Pakistan (33), Yemen e Somalia (35) presentano punteggi critici.

Paesi che richiedono il visto agli italiani

Sono solo 36 Paesi nei quali i cittadini italiani devono presentare un visto per ottenere l’ingresso. Vale la pena elencarli tutti:

Oltre ai già citati Uganda, Etiopia e Papua Nuova Guinea, la lista include Afghanistan, Algeria, Angola, Azerbaijan, Benin, Bhutan, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Guinea Equatoriale, Eritrea, Ghana, Guinea, India, Kenya, Liberia, Libia, Mali, Nauru, Niger, Nigeria, Corea del Nord, Russia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Turkmenistan e Yemen.

