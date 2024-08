Chi è Leapmotor e perché è così importante per Stellantis

Auto elettriche cinesi nelle concessionarie Stellantis? Come abbiamo visto questa ipotesi, che fino a qualche tempo fa sembrava fantascientifica, sta diventando realtà. E’ partito da Shangai verso l’Italia il primo lotto di veicoli elettrici Leapmotor composto dai Suv C10 e dalle vetture T03.

Ma chi è Leapmotor, un brand che praticamente fino a ieri era sconosciuto al grande pubblico? E da dove nasce l’interesse di Stellantis per questo marchio cinese? In questo articolo facciamo un passo all’indietro nel tempo per spiegare come è nata la joint venture.

La storia di Leapmotor

Leapmotor è un’azienda automobilistica nata nel 2015 e specializzata nella produzione di auto elettriche economicamente accessibili e tecnologicamente avanzate. E’ stata fondata da Zhu Jiangming, un ingegnere elettronico con oltre tre decenni di esperienza nel settore.

Ha sede a Hangzhou, nella provincia cinese di Zhejiang e il core business è la progettazione, ricerca e sviluppo, e produzione di auto elettriche intelligenti, soluzioni per la guida autonoma, gruppi di trasmissione elettrica, sistemi di alimentazione a batteria e soluzioni per veicoli connessi basate su cloud.

Tecnologie e modelli

Una delle caratteristiche di Leapmotor è la capacità di sviluppare e produrre in modo indipendente i principali componenti dei suoi veicoli. L’azienda cinese ha introdotto tecnologie innovative nel settore dei veicoli elettrici, come il primo sistema di trazione elettrica Eight-in-One, la prima tecnologia Cell-to-Chassis prodotta in serie e la pionieristica Four-Domain-in-One Central Integrated E/E Architecture.

La gamma di Leapmotor è composta da auto compatte e Suv elettrici di diverse dimensioni: i principali modelli sono la C16, l’ultima nata del marchio asiatico, la C10, che sarà prodotta a Mirafiori, la C11, la C01 e la T03.

Stellantis e Leapmotor: la joint venture

Nel 2023, Stellantis ha deciso di investire in Leapmotor per diversi motivi. L’apice è avvenuto all’inizio di maggio 2024, quando Stellantis e Leapmotor hanno costituito una joint venture chiamata Leapmotor International B.V.

La prima ragione per cui Leapmotor è importante per Stellantis è l’opportunità di espansione del Gruppo nel mercato delle auto elettriche in Cina, dove Leapmotor ha già conquistato uno spazio rilevante. La seconda ragione è proprio la ricerca e sviluppo in campo automobilistico: il marchio cinese, come detto, ha investito molto nella tecnologia nel mondo degli EV e anche Stellantis potrà beneficiare di questo know-how.

Ma soprattutto, grazie alla joint venture, Stellantis potrà aumentare la sua gamma di auto elettriche in maniera rapida per essere competitiva in questo settore e, come sempre accade quando si instaura una sinergia, ottimizzare i costi di produzione.

In conclusione, per Stellantis Leapmotor rappresenta un prezioso alleato nel percorso di transizione energetica, per accelerare il cammino verso un futuro a basso impatto ambientale e ad elevato livello tecnologico, due campi sui quali si giocherà sempre più la partita della competitività delle Case automobilistiche.