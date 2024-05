Una carrellata sui Suv compatti elettrici sul mercato: modelli sotto i 40.000 euro che abbinano la guida alta con un motore a zero emissioni particolarmente adatto ai contesti urbani. Ecco caratteristiche, dimensioni, autonomia e prezzi.

Suv compatti elettrici: una categoria particolarmente interessante per gli automobilisti che prediligono una guida alta e si muovono prevalentemente nei contesti cittadini. Certo, il prezzo, quando si parla di elettrico, è una discriminante importante, così come lo è l’autonomia: per questo ci vogliamo concentrare su modelli al di sotto dei 40.000 euro, al netto degli incentivi, capaci di percorrere almeno 300 km nel ciclo WLTP con una sola carica.

Ecco quindi caratteristiche, dimensioni, autonomia e prezzi dei Suv compatti elettrici sotto i 4 metri e mezzo con listino inferiore ai 40.000 euro. Ci sono vetture appartenenti a marchi “tradizionali” e altri a nuovi marchi, sbarcati solo da qualche tempo sul mercato italiano.

Suv compatti elettrici sotto i 40.000 euro: caratteristiche, autonomia e prezzi

Jeep Avenger BEV Longitude

Inauguriamo la nostra panoramica con l’ultima nata in casa del marchio italo-americano: la Jeep Avenger, disponibile sul mercato anche con motore 100% elettrico. La Avenger BEV Longitude è spinta da un’unità a zero emissioni da 156 Cv, con una batteria di 54 kWh, in grado di garantire un’autonomia di 401 km.

Il tutto con dimensioni particolarmente compatte: il Suv Jeep, infatti, è lungo appena 408 cm. I prezzi di listino della Avenger BEV Longitude partono da 39.400 euro, una cifra interessante considerando anche gli incentivi statali sulle auto elettriche.

Byd Atto 3

Ecco un marchio da poco sbarcato in Italia, che annovera i Suv compatti elettrici nella sua gamma. Stiamo parlando, in particolare, della Byd Atto 3, una Sport Utility che abbina lo spazio interno ad una lunghezza di 4,46 metri.

Il modello entry level ha una potenza di 204 Cv, con una batteria di 60 kWh. L’autonomia nel ciclo WLTP è di 420 km, con un prezzo di partenza di 38.790 euro. Una vettura, quindi, che ben si adatta anche ai lunghi viaggi.

Opel Mokka-E

Torniamo ad un marchio molto conosciuto, quello del Fulmine, che da tempo ha puntato sull’elettrico. Lo ha fatto anche con un Suv compatto, la Opel Mokka-E, caratterizzata da una lunghezza di 415 cm. Spinta da un motore elettrico da 136 Cv, l’unità più nota del Gruppo Stellantis, è in grado di garantire un’autonomia di 342 km grazie alla batteria da 50 kWh. I prezzi partono da 37.900 euro.

MG ZS EV

Tra i Suv compatti elettrici economici, spiccano certamente quelli di MG, un marchio ritornato nel nostro Paese sotto una nuova veste dopo i fasti degli anni Ottanta che molti di noi ancora ricordano. La MG ZS EV è un modello che contiene le sue dimensioni in 432 cm di lunghezza, con un motore elettrico in grado di esprimere una potenza di 177 Cv.

La batteria da 51 kWh offre un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP. Interessante il prezzo della versione entry level, che parte da 34.490 euro.

MG4 Electric

Il Suv compatto elettrico con il prezzo più economico porta sempre il marchio MG sul cofano. Si tratta della MG4 Electric, che parte da un listino di 30.790 euro. Il motore elettrico ha una potenza di 170 Cv, è spinto da una batteria da 51 kWh, come quella della sorella ZS, e garantisce in questo caso un’autonomia di 350 km. Le dimensioni si mantengono compatte: 4,29 metri di lunghezza.

