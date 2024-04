Ecco le 10 auto elettriche con prezzi inferiori a 45.000 euro e più autonomia attualmente sul mercato: oltre 400 km con una sola carica per muoversi in città e fuori.

Chi ha detto che le auto elettriche sono ideali solo per la città? Le auto elettriche con più autonomia nel 2024, che vi abbiamo già presentato, sono pensate per tutti gli utilizzi e, spesso, per l’intera famiglia. Facile, però, disporre di tanti km con una sola carica se guidi una Tesla o una Lotus. Occorre anche considerare il prezzo di listino.

Per questo, nei prossimi paragrafi prenderemo in considerazione 10 modelli elettrici con prezzi inferiori a 45.000 euro, ma al tempo stesso autonomia superiore a 400 km. Un buon compromesso tra le esigenze del portafogli e le necessità di cacciare via l’ansia da ricarica. Ecco, quindi, caratteristiche, batterie e listini aggiornati di queste vetture.

Le 10 auto elettriche con più autonomia sotto i 45.000 euro

Lancia Ypsilon Cassina – 403 km

Inauguriamo la panoramica con la Lancia Ypsilon Cassina, che proprio in questi mesi ha rivoluzionato le sembianze di un modello storico. Con 39.500 euro di listino e 403 km di autonomia nel ciclo WLTP è una delle auto elettriche con il miglior rapporto tra prezzo e km percorribili.

Merito della batteria, che ha una capacità di 51 kWh. Rispetto al passato, i progettisti del modello ambasciatore di Lancia hanno rivoluzionato la linea, aumentando in maniera considerevole le prestazioni della Ypsilon: questa edizione limitata ha infatti una potenza di 156 Cv.

DS3 E-Tense – 404 km

La DS 3 elettrica prende il nome di DS 3 E-Tense. Da qualche anno sul mercato, la versione di ingresso Performance Line costa 42.150 euro e ha un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 404 km. Con le sue dimensioni “medie” la DS 3 rappresenta un buon compromesso tra l’utilizzo urbano e quello extraurbano.

La potenza del motore elettrico è di 155 Cv, mentre la batteria ha una capacità di 50 kWh, sufficienti per garantire oltre 400 km con una carica. E’ sicuramente uno dei Suv compatti elettrici più interessanti per un pubblico trasversale.

Peugeot e-2008 GT – 406 km

Restando ai Suv compatti, una delle auto elettriche con più autonomia sotto i 45.000 euro è la Peugeot e-2008, recentemente rinnovata dalla Casa del Leone. Qui consideriamo la versione top e-2008 GT, che ha un’autonomia di 406 km.

Il prezzo di listino è di 41.900 euro, la potenza del sistema a zero emissioni è di 156 Cv, abbastanza per regalare alla Sport Utility buone prestazioni. Rifornendo interamente la batteria da 48 kWh, la e-2008 può essere utilizzata tranquillamente anche su percorsi extra cittadini.

Peugeot e-308 – 410 km

Il Costruttore francese ha rinnovato anche uno dei suoi modelli di punta, la 308, inaugurando anche la versione 100% elettrica. La Peugeot e-308, grazie alla batteria da 54 kWh, è in grado di arrivare a 410 km con una sola carica nel ciclo WLTP. La potenza è di 156 Cv, mentre il prezzo della segmento C del Leone parte da 42.780 euro sia per la berlina, sia per la station-wagon.

Byd Atto 3 – 420 km

Da poco arrivato in Italia, il marchio Byd si distingue per una gamma interamente elettrica. Uno dei modelli più interessanti è la Byd Atto 3, che nella versione Comfort parte da un listino di 38.790 euro. Il motore elettrico, rapportato alle dimensioni, ha una potenza considerevole, 204 Cv, ed è alimentato da una batteria con capacità di 60 kWh. L’autonomia dichiarata è di 420 km.

Byd Dolphin – 427 km

Restiamo al marchio cinese e passiamo a uno dei modelli entry level della gamma, la Byd Dolphin, una berlina elettrica che con i suoi 4,3 metri di lunghezza abbina dimensioni compatte a una potenza considerevole. E’ una delle auto elettriche con più autonomia nel 2024 e prezzo di poco superiore ai 30.000 euro.

La Byd Dolphin Comfort costa infatti 33.790 euro, ha un motore elettrico da 204 Cv e, come la sorella Atto 3, una potenza di 60 kWh. Grazie anche al peso più contenuto e alla carrozzeria compatta la Dolphin ha un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 427 km.

Renault Scenic E-Tech Electric – 430 km

Tra le Case che puntano di più sull’elettrico c’è sicuramente Renault, che negli ultimi anni ha aumentato considerevolmente la sua gamma a zero emissioni. Una delle ultime arrivate è la Renault Scenic E-Tech Electric, vera e propria rivoluzione per la monovolume che in questi anni ha saputo conquistare un’importante fetta di mercato anche nel nostro Paese.

Il prezzo di listino della nuova generazione elettrica parte da 40.050 euro, mentre il motore elettrico da 170 Cv, alimentato da una batteria da 60 kWh, garantisce un’autonomia di 430 km, rendendo così la Scénic molto versatile.

Volkswagen ID.3 – 432 km

Una delle auto elettriche con più autonomia e prezzo poco al di sopra dei 40.000 euro è la Volkswagen ID.3, che è anche uno dei modelli considerati da più tempo sul mercato. Il motore elettrico ha una potenza di 204 Cv e l’autonomia arriva fino a 432 km, garantita dalla presenza di una batteria dalla capacità considerevole, 62 kWh.

Kia e-Niro – 460 km

Kia è entrata in maniera massiva nel mercato dell’elettrico: oltre alla EV6, c’è un modello già noto sul mercato, la e-Niro. Il crossover della Casa coreana, nella versione Style, costa 43.100 euro, a fronte di prestazioni interessanti: potenza di 204 Cv e batteria di 64 kWh, in grado di offrire un’autonomia di 460 km nel ciclo WLTP.

Renault Megane E-Tech Electric – 480 km

Tra le auto elettriche con più autonomia di questa classifica che tiene conto anche del prezzo, spicca la Renault Mégane E-Tech Electric, presentata dalla Casa guidata da Luca De Meo nel 2022. Il modello è uno dei più venduti della Losanga, grazie anche alle tante versioni disponibili e alla possibilità di scelta tra berlina e station wagon.

La Megane E-Tech Electric ha una potenza di 131 Cv e il motore elettrico è alimentato da una batteria da 60 kWh. Notevole l’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP, che arriva a 480 km. Il prezzo di listino parte da 38.050 euro.

Copyright Image: Sinergon LTD