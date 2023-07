Peugeot e-308 2023: già disponibili nelle versioni plug-in Hybrid, le due versioni 5 porte e SW della nuova Peugeot 308 sono ora disponibili in versione 100% elettrica. Dopo il lancio della First Edition, Peugeot apre l’ordinabilità delle due versioni elettriche che entrano a listino.

Peugeot e-308 2023: prezzi e allestimenti

Due diversi allestimenti per la nuova motorizzazione della media della Casa del Leone: Allure e GT, con prezzi di 41.740 euro e 42.840 euro rispettivamente.

Entrambe dotate del nuovo motore elettrico da 156 CV (115 kW), offrono un’autonomia di 410 km (ciclo combinato WLTP), mentre in città si possono percorrere quasi 530 km. Due allestimenti estremamente ricchi che valorizzano i contenuti tecnologici di questa nuova versione 100% elettrica.

Già dall’allestimento Allure, Nuova E-308 offre un livello di equipaggiamento estremamente completo: navigazione connessa 3D (con Wireless Mirror Screen – Apple Carplay e Android Auto), fari Full Led, Peugeot i-Toggles, servizio Speedcam (gratuito per 3 anni), Peugeot i-Connect Advanced, cerchi in lega 18’’ con un design specifico, vetri posteriori oscurati, cruise control adattivo, Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning, Driver Attention Alert, Traffic Sign Recognition, ma anche sedili e volante riscaldabili. In ambito ricarica, è di serie il caricatore di bordo trifase da 11 kW e il cavo di ricarica Modo 3 Trifase da 22 kW.

L’allestimento GT aggiunge: proiettori Full Led Matrix, fari posteriori a Led “ad artiglio” con accensione sequenziale, Rear Traffic Detection Pack che contempla la sorveglianza dell’angolo cieco a lunga portata e l’allerta presenza traffico posteriore, il badge Peugeot sul passaruota anteriore, il rivestimento cielo nero mistral, la pedaliera e soglie porte in alluminio, lo Smart Multidrive, ovvero la personalizzazione dell’illuminazione abitacolo con luci Led, ma anche gli interni in Tep / Alcantara con cuciture Adamite. A questi si aggiunge anche il Keyless Access & Start per l’accesso e avviamento senza chiave, il Driver Sport Pack, il PEUGEOT i-Cockpit 3D, il retrovisore interno elettrocromatico frameless.

Peugeot e-308 2023: caratteristiche

Le nuove e-308 ed e-308 SW saranno alimentate da una inedita motorizzazione elettrica che eroga 115 kW (156 CV) ed offre, in base ai livelli di equipaggiamenti, un’autonomia superiore ai 400 km (ciclo WLTP) e saranno disponibili nei livelli di allestimento Allure e GT.

Il cofano anteriore allungato rende più elegante e slanciata la carrozzeria, i volumi sono proporzionati e ben definiti ed il nuovo scudetto del Marchio risalta con fierezza al centro della calandra. L’ottimizzazione generale della distribuzione dei volumi della carrozzeria va a vantaggio dell’abitabilità. Nel frontale, la firma luminosa a forma di artiglio incornicia i proiettori dotati della tecnologia Matrix Led e integra perfettamente le 308 e 308 SW nella famiglia Peugeot, alla stregua dei gruppi ottici posteriori a Led con i caratteristici tre artigli.

Nuovi cerchi in lega da 18 pollici sono stati sviluppati appositamente per le versioni 100% elettriche di Peugeot 308 e 308 SW.

Peugeot e-308 2023: motore

La nuovissima motorizzazione 100% elettrica che sarà introdotta sulle nuove Peugeot e-308 ed e-308 SW avrà una potenza di 115 kW (156 CV) e una coppia di 260 Nm (disponibile sin da 0 km/h) per una reattività immediata: muoverà le e-308 in modo completamente silenzioso, senza vibrazioni e senza emissioni di CO2. Questa motorizzazione andrà a completare l’offerta attuale che vede versioni ibride plug-in da 180 CV/132 kW e 225 CV /162 kW ed alcune versioni con motore termico.

All’interno del powertrain, il riduttore ottimizza l’autonomia, pur mantenendo un alto livello di prestazioni con la reattività tipica dei motori elettrici. Anche la batteria è di nuova generazione. Si tratta di un accumulatore ad alta tensione da 54 kWh (51 kWh utili) con una nuova composizione chimica con l’80% di Nichel, il 10% di Manganese e il 10% di Cobalto; funziona a 400 Volt e consente un’autonomia di oltre 400 km secondo il protocollo WLTP (omologazione in corso).

Tra l’altro, per gestire al meglio il consumo di energia, il conducente può selezionare la propria modalità di guida (Eco, Normal e Sport) e, in aggiunta, grazie alla modalità “Brake”, aumentare la decelerazione al rilascio del pedale dell’acceleratore per ottimizzare il recupero di energia.

Il caricabatterie trifase di bordo è di serie e ha una potenza di 11 kW. La presa dietro lo sportellino di rifornimento accetta tutte le modalità di ricarica. Da una colonnina pubblica da 100 kW è possibile effettuare una ricarica del veicolo dal 20% all’80% in meno di 25 minuti.

Le nuove Peugeot e-308 ed e-308 SW dispongono di ADAS di ultima generazione che contribuiscono a una guida serena e sicura e dispongono del Peugeot i-Cockpit di ultima generazione.

