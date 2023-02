Riesce a guidare una Tesla Model S Plaid sott’acqua, ma il costo finale è esorbitante

Si, ora sappiamo che è possibile guidare una Tesla Model S Plaid a più di due metri sott’acqua, grazie ad un esperimento di uno youtuber neozelandese. Il tutto per dimostrare la superiorità delle auto elettriche, ovviamente. Ma è andata davvero così?

Lo YouTuber che si fa chiamare Chellin’ with Chet, per testare le capacità di galleggiamento dell’auto, ha creato niente meno che grande lago artificiale. Ha poi proceduto a guidare lentamente ed in breve tempo è sceso sotto il pelo dell’acqua, che è diventata così profonda da coprire quasi l’intero parabrezza della Tesla.

With all New Zealand's flooding over the last couple of days I had one troll on Facebook (surprise, I know) try to tell me "your electric cars would be screwed in those floods".

Sorry, I don't see any mods to this Tesla other than sealing up the human compartment… pic.twitter.com/forphE1x5G — Gavin Shoebridge (@KiwiEV) January 28, 2023

È difficile dire se la Tesla Model S Plaid stesse galleggiando o se l’acqua fosse abbastanza bassa da permettere alle ruote di rimanere a contatto con il fondo. In ogni caso, la Tesla sembra procedere senza problemi e riesce a uscire dall’acqua. C’è da dire che, ovviamente, sono state apportate alcune modifiche per sigillare l’abitacolo e, nonostante ciò, un po’ d’acqua ha iniziato a farsi strada all’interno.

La classica vittoria di Pirro

Certo, l’esperimento ha avuto successo, ma quali sono state le conseguenze per la Tesla? In un video successivo, lo YouTuber ha rivelato che sia l’unità motrice anteriore sia quella posteriore avevano subito infiltrazioni di acqua e che entrambe dovevano essere sostituite al costo di 15.000 dollari. Inoltre, il sistema GPS integrato dell’auto non funziona più, così come non funziona neanche il tachimetro.

Tutto qui? No, perchè da buon Tafazi, lo youtuber esprime la propria frustrazione per il fatto che Tesla non sia stata in grado di diagnosticare e riparare completamente tutti i problemi. Come se non bastasse, fa notare come Tesla abbia annullato la garanzia della Model S. Che dire di più? Per una volta, siamo d’accordo con l’azienda di Elon Musk.

La domanda finale invece è per voi: ne sarà valsa la pena? Rispondeteci nei commenti a questo post.

—–

