Biden va in bici ma cade da fermo

Incidente per il Presidente Biden in bicicletta, proprio nel momento in cui si stava fermando a salutare i propri sostenitori. La caduta è avvenuta durante un giro con la moglie Jill e la scorta nei pressi della sua casa al mare nel Delaware.

Non si è impigliato nei raggi della ruota come ha scritto qualcuno: la scarpa è rimasta impigliata nel supporto del pedale della bicicletta, causando l’incidente con annesso capitombolo presidenziale, come si vede nel video qui sotto.

—–

