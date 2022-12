Il nuovo Volkswagen Amarok è il talentuoso veicolo multiuso, a suo agio su strada e fuoristrada, ha oltre 20 nuovi sistemi di assistenza alla guida, servizi online, motori che offrono allo stesso tempo efficienza e coppia elevata, due tecnologie di trazione integrale, accessori su misura e linee che rispettano chiaramente il dna stilistico Volkswagen rendono il nuovo Amarok uno dei pick-up più versatili ed equilibrati al mondo.

Nuovo Volkswagen Amarok: design

È diventato più grande, più potente, più atletico e più carismatico. A costituire già da sé una vera dichiarazione di stile è la nuova sezione frontale del pick-up, che verrà lanciato nelle varianti di allestimento Amarok, Life e Style, nonché nelle versioni top di gamma PanAmericana (styling off-road, non disponibile per il mercato italiano) e Aventura (styling esclusivo).

Inconfondibile: il cofano motore slanciato e sollevato da terra. Altrettanto carismatici sono gli elementi trasversali della calandra, nei quali sono integrati con grande effetto espressivo i sottili fari a Led, di serie per tutte le versioni. I modelli Amarok, Aventura e Style prevedono fari a Led Matrix IQ.Light che illuminano la strada in modo interattivo con la stessa intensità della luce diurna e sono caratterizzati da una firma luminosa inconfondibile. Sotto le barre trasversali, la calandra del radiatore si fonde in modo personalizzato, a seconda della versione, in una struttura orizzontale del frontale o – nella versione Aventura – in un design a forma di X. E sopra il portatarga fa bella mostra di sé la scritta “Amarok” impressa.

Il nuovo Amarok verrà lanciato nella versione a doppia cabina a quattro porte (DoubleCab) e cabina singola a due porte (SingleCab, solo per Sud Africa e Australia). Sulle fiancate, i passaruota nuovamente di forma semicircolare, risultano particolarmente accattivanti in entrambe le versioni. I parafanghi, che si estendono sopra i cerchi in lega con diametro fino a 21 pollici, presentano un look possente e protezioni in robusta plastica intorno ai passaruota. Con la forma dei suoi pannelli l’Amarok gonfia leggermente i muscoli.

Il nuovo pick-up appare carismatico anche osservandolo dal posteriore. Sotto il grande logo Volkswagen, il nome Amarok è impresso praticamente su tutta la larghezza della sponda di carico. Ad incorniciare esternamente la sezione posteriore sono i gruppi ottici posteriori a forma di C, che si allungano anche nelle fiancate. Nella versione Aventura la tecnologia a Led viene utilizzata anche per i gruppi ottici posteriori.

Il nuovo Amarok è più lungo di 96 mm rispetto al modello precedente. Un passo di 3.270 mm offre un incremento di 173 mm, che si traduce in maggiore spazio, soprattutto nella seconda fila di sedili della doppia cabina. Il passo quindi è cresciuto molto più della lunghezza complessiva. Di conseguenza gli sbalzi risultano ridotti. Il risultato? Proporzioni più nette e capacità fuoristrada migliorate grazie a migliori angoli di attacco. Anche le capacità fuoristrada dell’Amarok, che sarà dotato di trazione integrale di serie, risultano migliorate, con una capacità di attraversamento dei corsi d’acqua ancora maggiore. In precedenza la profondità di guado era di 500 mm, ora arriva a 800 mm.

Nuovo Volkswagen Amarok: interni

Gli interni sono stati configurati in modo particolarmente funzionale e puntando su una qualità elevata, grazie a display digitali intuitivi. La gamma dei display è formata da strumenti digitali da 8,0” (Digital Cockpit, completamente digitale e da 12,0” nella versione Style e superiori) e da un touchscreen ultramoderno in formato tablet (dimensioni: 10,0” e 12,0” nella versione Style e superiori) per il sistema di infotainment.

A bordo dell’Amarok la Volkswagen ha adottato un mix di funzioni digitali e di pulsanti e/o interruttori a spinta/a rotazione configurati in modo ergonomico, dall’utilizzo intuitivo. Il volume del sistema di infotainment e le impostazioni del sistema di trazione integrale, per esempio, sono regolati tramite questi tasti fisici. A seconda dell’allestimento, queste dotazioni tanto robuste quanto eleganti sono dotate di cornici in alluminio.

Ulteriori dotazioni, come il sound system Harman Kardon – di serie per Amarok Aventura, disponibile a richiesta per le altre varianti di allestimento – si integrano ottimamente in questa serie di dettagli premium. Si tratta di un impianto audio utilizzato in esclusiva a bordo dell’Amarok. Di serie nella versione Amarok Aventura sono anche le superfici della plancia effetto pelle, con eleganti cuciture a contrasto.

In linea con il carattere premium del veicolo sono anche i nuovi sedili: il conducente e il passeggero anteriore dell’Amarok siedono su sedili dal design ergonomico, che nelle varianti di allestimento superiori possono essere dotati di sistema di regolazione elettrica in diverse posizioni. Anche il vano posteriore della versione DoubleCab risulta particolarmente spazioso e confortevole e consente a tre passeggeri adulti di godersi comodamente il viaggio. Nella versione Style i sedili dono dotati di rivestimenti in ArtVelours di serie, mentre nella versione Amarok Aventura la Volkswagen utilizza pelle di qualità superiore.

Nuovo Volkswagen Amarok: accessori

Il veicolo risulta particolarmente spazioso anche dietro la cabina doppia. Come già sul modello precedente, il pianale tra i passaruota è abbastanza largo per ospitare un Europallet caricato anche trasversalmente. Il carico può essere fissato al pianale tramite occhielli in grado di reggere fino a 500 kg ciascuno. In linea con questa elevata capacità di carico, il carico utile massimo è passato da poco più di una tonnellata alle attuali 1,16 tonnellate. Il vano di carico può anche essere chiuso utilizzando una copertura avvolgibile azionata elettricamente. Quest’ultima può venire aperta e chiusa dal vano di carico stesso, dall’interno del veicolo o tramite telecomando, con la chiave del veicolo.

Un dato interessante per gli appassionati della vita all’aria aperta è la capacità di carico statico del tetto, pari a 350 kg – sufficiente, per esempio, per una tenda da tetto in grado di accogliere quattro persone, disponibile come accessorio a richiesta. Tra le dotazioni di serie, o disponibili nella gamma degli accessori, ci saranno i cerchi in lega con diametro fino a 21 pollici, gli pneumatici all-terrain (fino a 18 pollici) e un’ampia gamma di ganci di traino.

Le ulteriori dotazioni disponibili per il vano di carico includeranno un portabici, un sistema di trasporto multifunzione, una versione manuale della copertura avvolgibile e un’ampia gamma di roll bar. Sarà nuovamente disponibile la copertura rigida per il pianale di carico, con cui il pick-up si trasforma in un SUV con la capacità di carico di un van. Nel contempo, è possibile ottimizzare ulteriormente le qualità fuoristrada tramite un bull bar, elementi di protezione del sottoscocca, assetto all-terrain, occhioni di traino e un kit snorkel fissato sull’esterno del montante anteriore sinistro per fornire aria fresca al motore durante l’attraversamento dei corsi d’acqua.

Nuovo Volkswagen Amarok: motori

Per il nuovo Amarok sono stati sviluppati quattro motori turbodiesel (TDI) e un motore turbo benzina (TSI non disponibile per l’Italia). Ad accomunare tutti e cinque sono l’efficienza e i livelli di coppia elevati. In termini di potenza, la motorizzazione superiore è un quattro cilindri da 2 litri TDI con una potenza di 170 CV (125 kW). Come terza opzione, la Volkswagen offrirà un quattro cilindri TDI con cilindrata da 2 litri bi-turbo, in grado di sviluppare 204 CV (150 kW) o 209 CV (154 kW). Il motore utilizzato come nuovo TDI top di gamma è un V6 da 3 litri, in grado di sviluppare una potenza di 241 CV (177 kW) o 250 CV (184 kW). Per i motori benzina è stato appositamente sviluppato anche un motore benzina da 2,3 litri turbo, con una potenza di 302 CV (222 kW).

A partire dalla potenza di 209 CV (154 kW), tutte le versioni dell’Amarok arriveranno sul mercato con un nuovo cambio automatico a 10 rapporti di serie (shift-by-wire). Per la versione da 204 CV (150 kW) questo cambio automatico sarà disponibile a richiesta. Il nuovo cambio a 10 rapporti sostituisce il cambio automatico a 8 rapporti del modello precedente. Per diverse motorizzazioni saranno inoltre disponibili un cambio automatico a 6 rapporti e un cambio manuale a 6 o 5 rapporti.

Amarok viene fornito con trazione integrale (4MOTION) di serie. A seconda del motore saranno disponibili due diversi sistemi 4MOTION: uno con trazione integrale inseribile a seconda della situazione e uno con trazione integrale permanente. La tecnologia del sistema di trazione garantisce che anche il nuovo Amarok sia in grado di affrontare qualsiasi terreno e che, a seconda della versione del motore, possa trainare fino a 3,5 tonnellate.

Fino a sei diversi profili di guida (Drive Modes) assistono il conducente in tutta una serie di situazioni. Il Nuovo Amarok inoltre risulta più facile da guidare grazie ad un’intera “armata” di sistemi di assistenza alla guida. Più di 20 di essi – per esempio l’Adaptive Cruise Control ACC+ (che integra il riconoscimento della segnaletica stradale nel controllo automatico della velocità tramite scansione con la telecamera) e i fari a LED Matrix IQ.LIGHT – fanno il loro debutto assoluto a bordo dell’Amarok, rendendolo più facile da guidare rispetto a praticamente qualsiasi altro pick-up sul mercato mondiale.

Nuovo Volkswagen Amarok: personalizzazioni

L’Amarok può essere ulteriormente personalizzato con un’ampia gamma di equipaggiamenti opzionali, che comprende diverse combinazioni di cerchio/pneumatico come i cerchi in lega Varberg da 21 pollici (pneumatici 275/45) e, per la prima volta anche pneumatici all-terrain (fino a 18 pollici). In aggiunta saranno disponibili accessori tipicamente da pick-up con cui l’Amarok può essere personalizzato in base all’uso che se ne intende fare: sia prima che dopo il lavoro.

Per il vano di carico saranno offerti anche accessori come un sistema di cassetti, una cassetta per gli attrezzi, un portabici e un sistema di trasporto multifunzione. Senza dimenticare la copertura avvolgibile manuale ed elettrica, la copertura rigida con finestrini, il rivestimento per il pianale e le pareti interne e il sistema di illuminazione per il vano di carico, a cui si aggiunge una protezione per la sezione anteriore del cofano.

Ovviamente la gamma di opzionali comprende anche roll bar in diverse versioni. La gamma è completata da verricelli elettrici, ganci di traino e piccoli ma importanti dettagli come le griglie protettive per le luci posteriori. L’Amarok può anche essere predisposto per grandi avventure in offroad con bull bar, protezioni sottoscocca, assetto adatto a tutti i terreni con un’altezza libera dal suolo aumentata di 20 mm, occhielli per il traino (lato anteriore e posteriore) e snorkel sul lato della sezione anteriore che fornisce aria fresca al motore quando il veicolo si muove nell’acqua.

