Tende da tetto per auto per spettacolari vacanze on the road

Tende da tetto per auto: per gli amanti dell’avventura che non intendono rinunciare a nulla durante i loro viaggi, trovare la giusta tenda da tetto diventa cruciale. Le tende da tetto Thule, facili da utilizzare e perfette per gli appassionati di outdoor, garantiscono totale comfort e permettono di portare con sé tutta l’attrezzatura necessaria per l’avventura perfetta, ovunque essa sia.

Realizzate in materiali di alta qualità per essere durevoli e adatte ad ogni stagione e condizione meteorologica, sono ideali per viaggi di qualunque durata, da soli o in compagnia. Le tende Thule si montano sulle barre portatutto con facilità e permettono di godere ogni avventura con comfort e sicurezza.

Tende da tetto per auto: Thule Foothill

Thule Foothill è una tenda che può ospitare due persone, progettata con un design innovativo. Rispetto ai modelli tradizionali occupa la metà della larghezza del tettuccio dell’auto: una scelta che lascia spazio per il trasporto di un kayak, di una bicicletta, delle tavole da surf o altra attrezzatura.

Thule Basin

Thule Basin è il sistema ibrido che unisce una tenda da tetto e un box in un unico prodotto. La tenda si apre in meno di un minuto, e la sua struttura esterna rigida la rende adatta alle condizioni meteo meno favorevoli. Una volta chiusa, invece, la tenda si sfodera e si trasforma in un box da tetto dal look pulito e raffinato.

Il sistema di montaggio e l’installazione facile di questa tenda permettono di assicurarla alle barre portatutto, per la massima sicurezza anche durante il viaggio. Dotata della stessa struttura rigida e della stessa versatilità, l’azienda svedese propone anche il modello Thule Basin Wedge con un’apertura a cuneo più rapida per essere subito pronti alla sosta.

Thule Tepui Ayer

Perfetta per le avventure in ogni stagione per due persone, Thule Tepui Ayer è realizzata con materiali di qualità che resistono agli elementi atmosferici, proteggono dai raggi UV e dalla muffa.

Come gli altri modelli, la tenda include un materasso in schiuma ad alta densità per un maggiore comfort, ed è dotata di grandi tasche interne utili per contenere tutti gli oggetti necessari. Le zanzariere incorporate, infine, garantiscono un’ottima ventilazione senza far entrare gli insetti.

Thule Tepui Kukenam

Thule Tepui Kukenam è una tenda spaziosa e leggera che può ospitare fino a 3 persone. Costituita di un resistente e traspirante materiale esterno in policotone di 260g da 600 denari è adatta per viaggi in famiglia in ogni condizione atmosferica, sia al mare, sia in montagna.

Thule Tepui Autana

Thule Tepui Autana è disponibile in due diverse dimensioni e il modello più spazioso può ospitare fino a 4 persone. La tenda, oltre ad avere un tettuccio esteso per un maggior comfort, è dotata di una comoda veranda che garantisce un ulteriore spazio protetto dalle condizioni atmosferiche e una maggior riservatezza.

