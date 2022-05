Il Roof Space One combina i vantaggi delle tende da tetto esistenti con una serie di caratteristiche nuove di zecca.

Le tende da tetto auto pieghevoli a guscio duro si installano oggi abbastanza velocemente e facilmente. La startup tedesca Roof Space crede che ci sia ancora del lavoro da fare per mettere a punto e migliorare gli hardshell pieghevoli e presenta la sua nuova tenda One, che si monta in 60 secondi, ha spazio per tre persone ed infine dispone di un balcone arioso per prendere il sole e guardare il paesaggio.

Roof Space ha reso il coperchio rigido della tenda l’estensione del pavimento. Il coperchio rigido si piega di 180 gradi per diventare la parte del pavimento della tenda che si estende fuori dal veicolo. Come dicevamo il tempo di allestimento dichiarato è di 60 secondi.

Il design unico di Roof Space ha alcuni interessanti vantaggi: dal momento che non trasforma il suo coperchio rigido in un muro scuro e senza finestre, Roof Space è in grado di illuminare l’interno di One con finestre su tutti e quattro i lati e un lucernario sopra. Questo potrebbe rivelarsi uno svantaggio in una luminosa mattina in un campeggio in cui manca l’ombra, ma si rivelerà un bel vantaggio quando ci si addormenta sotto le stelle di notte.

Forse il vantaggio più intrigante del design di Roof Space è quello che si chiama “Panorama Mode“. Una cerniera permette agli utenti di far cadere rapidamente la sezione anteriore del tessuto dalla tenda, creando un ponte a cielo aperto e trasformando One in una tenda da sole. Questo sistema essenzialmente trasforma la tenda in una ventilata cabana sul tetto e in un punto panoramico, ottimo per passare il tempo durante il giorno.

