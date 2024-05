Opel Zafira Crosscamp Urban Camper: le versioni Lite e Full

Le versioni Lite e Full del Crosscamp Urban Camper, basate sulla Opel Zafira, sono progettati per offrire versatilità, sicurezza e comfort, sono ideali per chi cerca una soluzione pratica per la vita quotidiana e per le vacanze attive.

Crosscamp, noto per la sua eccellenza nella trasformazione di veicoli, ha collaborato con Opel per reinventare la Zafira, una monovolume già apprezzata per la sua spaziosità e comfort, trasformandola in un camper urbano versatile e sofisticato. Presentando due varianti, il Crosscamp Urban Camper Lite e il Crosscamp Urban Camper Full, per rispondere alle diverse esigenze di viaggi brevi o lunghi.

Opel Zafira Crosscamp Urban Camper Full: una casa su ruote

Il modello Full è il non plus ultra per chi cerca un camper completamente attrezzato per le vacanze all’aria aperta. Dotato di cinque posti a sedere e progettato per ospitare fino a quattro persone durante la notte, il Full include un blocco cucina con un lavello integrato con una capacità di 10 litri per l’acqua dolce e le acque reflue ciascuno. Il fornello a gas a due fuochi è alimentato da una bombola del gas da 2,8 kg.

Un armadio portaoggetti, una rete portaoggetti sotto il pavimento del letto e un armadio sul tetto posteriore completano le opzioni di stivaggio standard. A bordo è presente anche un tavolo multifunzionale per facilitare le piccole attività quotidiane, mentre i dispositivi elettronici possono essere collegati tramite quattro prese da 12 volt e altre tre prese da 230 volt. Di notte, fino a quattro persone possono riposare nel Crosscamp Urban Camper Full. Al “piano terra”, la panca può essere estesa fino a una zona notte di 114 x 199 centimetri. Altri due posti letto sono disponibili sotto il tetto rialzato, di serie con i camper Crosscamp. Su una superficie di 120 x 200 centimetri, due persone possono godere delle migliori viste sulla natura attraverso tre finestre panoramiche quando si addormentano e si svegliano.

Crosscamp Urban Camper Lite

La versione Lite del Crosscamp Urban Camper è progettata per essere il veicolo ideale per la vita quotidiana, offre spazio fino a sette persone. L’allestimento comprende un fornello a gas estraibile sul retro e un vano per una bombola di gas da 1,8 kg. Accanto alla seconda porta scorrevole, di serie, sul lato del guidatore si trova un contenitore estraibile, che può anche essere fissato posteriormente o completamente rimosso dal veicolo quando non viene utilizzato. Ciò significa che il Crosscamp Urban Camper Lite è perfettamente equipaggiato per le gite (notturne) in campagna. Il fornello funziona come una cucina all’aperto e deve solo essere ripiegato. Un frigorifero portatile opzionale da 13 litri per i rinfreschi può essere inserito tra i sedili anteriori. Di notte, la panca dietro i sedili anteriori si trasforma rapidamente in un letto matrimoniale largo quanto l’intero abitacolo, che misura 140 x 199 centimetri. Il piano superiore può ospitare comodamente altre due persone su 120 x 200 centimetri.

Entrambe le varianti del Crosscamp Urban Camper sono dotate di tecnologie avanzate per garantire sicurezza e comfort. I sistemi di assistenza Opel Eye, come la telecamera posteriore a 180 gradi, offrono una visione chiara delle manovre, mentre i sedili anteriori rotanti, il climatizzatore automatico bizona e i vetri termoisolanti massimizzano il comfort durante il viaggio. L’altezza del veicolo, inferiore a 2 metri, permette l’accesso ai parcheggi urbani, rendendo il Crosscamp Urban Camper perfetto per esplorare la città. Crosscamp offre anche un’ampia gamma di optional per personalizzare ulteriormente i camper basati su Opel Zafira, adattandoli a ogni stile di vita e necessità.

Fonte Opel

Copyright Image: Sinergon LTD