Portabici e portascooter per van: AL-KO Sawiko, marchio appartenente ad AL-KO Vehicle Technology Group, presenta la novità Trigo-Van, un comodo sistema di trasporto posteriore per furgoni. Molti dei sistemi di trasporto posteriore dedicati ai van bloccano le porte incernierate e ostacolano l’accesso al veicolo.

Questo non accade con il Trigo-Van, il nuovo sistema di Sawiko che garantisce sempre il libero accesso alle porte posteriori. Grazie al suo

design ergonomico e intuitivo, il portapacchi posteriore può essere manovrato senza sforzo e in completa sicurezza, anche quando è carico. Per restare in tema di carico, Trigo-Van è il sistema ideale per trasportare due biciclette, comprese le e-bike standard, grazie a un carico utile di circa 80 kg.

La piattaforma di trasporto può essere ripiegata mentre il gancio di traino rimane completamente utilizzabile. Come ci si aspetta dai prodotti Sawiko, inoltre, Trigo-Van è anche eccezionalmente robusto ed è stato accuratamente collaudato per la durata nel tempo dal

centro tecnologico AL-KO, utilizzando le più moderne procedure di test. Grazie all’accuratezza del design e dell’assemblaggio, Trigo-Van è solido, stabile ed evita qualsiasi danno a porte e cerniere. Il sistema, per il momento, può essere montato su Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Citroen Jumper.

