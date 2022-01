Valentino Rossi ritorna nel mondo delle corse

Valentino scenderà in pista portando lo storico numero 46 e punterà al successo nella Endurance Cup e nella Sprint Cup in qualità di pilota ufficiale Audi Sport.

Valentino Rossi parteciperà al Campionato GT World Challenge Europe insieme al Team WRT per una sfida sulle quattro ruote. Dopo il test di dicembre a Valencia con il Team WRT, Rossi ha deciso di prendere parte al Campionato che prevede dieci appuntamenti in calendario.

Valentino Rossi ha dichiarato: “Sono lieto di entrare a far parte del Team WRT per l’intero programma del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Tutti sanno che da sempre sono un grande appassionato di automobilismo e che ho sempre avuto l’interesse di correre sulle quattro ruote una volta terminata la mia carriera in MotoGP. Adesso posso dedicarmi esclusivamente a questo programma di competizioni di alto livello con un approccio professionale“, ha continuato Rossi. “Il Team WRT è l’ambiente perfetto per ciò che stavo cercando e non vedo l’ora di iniziare con loro questa nuova esperienza nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS“.

