Eberhard & Co Extra-fort Vitré: l’evoluzione di un classico

La nuova versione dell’Extra-fort Vitré di Eberhard & Co. si caratterizza per i quadranti che esplorano nuove dimensioni cromatiche.

Dal suo debutto nel 1940, l’Extra-fort di Eberhard & Co. ha attraversato decenni mantenendo uno status leggendario nel mondo dell’orologeria. Questo modello, che ha saputo rinnovarsi attraverso gli anni senza mai perdere il suo carattere distintivo, ritorna oggi con una versione vitré. La nuova proposta di quadranti si inserisce perfettamente nella tradizione di eccellenza e innovazione che ha sempre contraddistinto la Maison.

La cassa in acciaio da 39 mm incarna l’essenza del cronografo classico Extra-fort, con lancette di tipo Dauphine che sottolineano il design elegante e senza tempo del segnatempo. Il quadrante si distingue per un sofisticato gioco di pattern concentrici che giocano con la lavorazione frappé alternata a linee verticali, fino alla finitura azurée che decora la fascia delle ore e i contatori, creando un’armonia visiva di rara bellezza.

L’introduzione di nuovi colori per i quadranti arricchisce ulteriormente questa collezione, offrendo variazioni cromatiche di grande impatto visivo. Dalla versione argenté con contatori abbinati, passando per l’accattivante contrasto dell’argenté con contatori neri, fino alla delicata bellezza del modello con quadrante azzurro e contatori argenté, ogni variante è pensata per rispondere alle esigenze di chi è alla ricerca di un orologio che sia al contempo classico e al passo con le tendenze più attuali.

Il fondo in vetro zaffiro offre una vista privilegiata sulla massa oscillante con lavorazione perlée, impreziosita da una coiffe personalizzata con l’emblema dello scudo che racchiude la “E” di Eberhard, fissata da viti blu.

