Porsche Design Chronograph 1 – GP 2023 Edition: per la quarta edizione del leggendario GP Ice Race, previsto in Austria nella città di Zell am See, Porsche Design ha realizzato un’edizione limitata del Chronograph 1 di 250 esemplari. Un orologio che, a prima vista, richiama l’originale del 1972 ma che, allo stesso tempo, incarna uno spirito moderno.

Porsche Design Chronograph 1 – GP 2023 Edition: il video e le caratteristiche

Il processo di sviluppo del nuovo Chronograph 1 – GP 2023 Edition è stato incentrato sull’ottimizzazione della sua funzione di misurazione del tempo e della pista. Il design del segnatempo GP si ispira fedelmente al modello iconico del 1972, derivato dall’estetica del cruscotto della Porsche 911.

Gli indici fluorescenti e l’eccezionale brillantezza della Super-LumiNova, creano il massimo contrasto sul quadrante nero opaco, unitamente al vetro zaffiro, antiriflesso e antigraffio a sette strati con un solido rivestimento, garantendo così una leggibilità ottimale. Ma non

sarebbe un orologio “autentico” come inteso dal fondatore di Porsche Design se la funzionalità e i suoi raffinati dettagli di design non fossero stati sviluppati con elementi chiave: la lancetta dei minuti appuntita (in origine rettangolare), le lancette degli stop rosse (in origine bianche) e la cassa in titanio argentato che ne riduce il peso; tutto questo è ben più di una testimonianza di quanto il design innovativo della giovane generazione rende l’edizione limitata del Chronograph 1, unica.

Il calibro WERK 01.240 con funzione flyback e certificazione COSC, l’innovativo datario a selezione rapida e indicazione bilingue del giorno producono un movimento estremamente preciso. La cassa, dal diametro di 40,8 mm, è impermeabile fino a 10 ATM. Lo storico logo Porsche Design è posizionato sul quadrante, sulla corona, sulla chiusura e sul retro della cassa come richiamo al modello originale.

Oltre al numero di serie, un altro elemento di spicco è dato dall’incisione a laser del logo GP: uno Yeti seduto su un trattore. La lunetta

presenta una scala di 60 minuti in nero con riferimenti bianchi a contrasto.

L’edizione GP 2023 presenta due varianti di cinturino. Il moderno stemma GP bianco, che già ornava l’edizione GP 2022, garantisce un elevato livello di funzionalità, in quanto il cinturino in tessuto consente di indossare rapidamente l’orologio e di portarlo comodamente sopra una tuta da sci o da corsa come ad esempio per lo skijoring.

In alternativa allo speciale stemma GP, il cinturino è disponibile anche nella classica versione nera con la pregiata pelle utilizzata per i sedili delle auto e con fibbia pieghevole in titanio nero opaco. Questo modello è presentato in una scatola nera con una placca acrilica incisa al laser. Il Porsche Design Chronograph 1 – GP 2023 Edition è disponibile al prezzo di 8.950 euro.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.