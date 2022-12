D1 Milano x Nove25: l’orologio in limited edition

D1 Milano x Nove25: i design di D1 Milano rappresentano una combinazione unica di contemporaneità, carattere e ricerca, caratteristiche che hanno accompagnato il brand verso un successo ormai consolidato.

L’identità del brand è stata diverse volte “contaminata” da numerose collaborazioni di successo, che hanno contribuito ad arricchire e rendere ancora più inaspettati il catalogo e il punto di vista dell’azienda. D1 Milano ancora una volta ha scelto un partner eclettico, e noto per l’unicità dei suoi design, per una collaborazione in limited edition.

Nove25 è il brand urban jewellery più amato in Italia, noto per la sua personale creatività e la peculiare caratteristica “puntinata” delle sue creazioni in argento. D1 Milano X Nove25 è la straordinaria collaborazione che nasce tra queste due giovani realtà imprenditoriali italiane, capaci di imporsi in pochi anni sul mercato nazionale ed internazionale nei rispettivi segmenti.

D1 Milano x Nove25: caratteristiche

Il restyling del Polycarbon 40.5 mm – Shadow, il bestseller total black di D1 Milano, si concretizza in una nuova versione esclusiva, caratterizzata dalla lavorazione “puntinata” della lunetta e del quadrante. D1 Milano dedica a Nove25 il posizionamento del logo sulle ore 9 e sul minuto 25. Un orologio dal design monocromatico, tipico della collezione Polycarbon, con un ulteriore twist: uno speciale anello nero abbinato alla lunetta in lega e un fondello con inciso il motto di Nove25 “Never Stop Shining”.

Ogni orologio sarà venduto insieme ad un pendant Nove25 per una vera experience firmata D1 Milano x Nove25.

