Seiko 110 Anniversario: l’orologio Prospex Save The Ocean in edizione limitata

Seiko 110 Anniversario: il brand celebra quest’anno il 110 anniversario del suo primo orologio da polso con una serie di orologi commemorativi, tra cui un nuovo diver Prospex che, come tutti i segnatempo della serie, trae ispirazione dalla ricchezza dell’heritage di Seiko nell’ambito della tecnologia e del design.

La storia di Seiko ebbe inizio nel 1881 quando Kintaro Hattori aprì un negozio a Ginza per la vendita e la riparazione di orologi. Nel 1913, la sua azienda produsse il primo orologio da polso del Giappone, a cui seguirono negli anni molte innovazioni che hanno rappresentato grandi progressi in campo orologiero, tra cui il primo orologio da polso al quarzo nel 1969 e la tecnologia innovativa di Spring Drive nel 1999.

Seiko 110 Anniversario: l’orologio Prospex Save The Ocean, caratteristiche

Il colore bianco-argenteo del quadrante combinato con la delicata trama a righe verticali crea una profondità unica. Il motivo tridimensionale del quadrante della nuova creazione cattura la potenza dei ghiacciai polari che danno forma agli scenari e ai paesaggi marini dell’Artico e dell’Antartico.

In quei luoghi, negli anni ’60 e ’70, avventurieri e ricercatori organizzarono le proprie spedizioni spingendosi al Polo Nord e al Polo Sud indossando al polso gli orologi Seiko, che diedero prova della propria resistenza alle temperature rigide e all’ambiente particolarmente ostile.

Attingendo al suo patrimonio di icone storiche, Seiko adotta per il nuovo segnatempo il design della cassa del diver 6105-8000 del 1968, considerato come l’origine del popolare “Turtle”, il cui caratteristico profilo e la corona posta a ore 4 hanno ispirato il design di molti orologi subacquei successivi.

L’orologio è completato da un elegante bracciale a cinque maglie con chiusura di sicurezza e possibilità di estensione per muta, ed è dotato di un secondo cinturino composto interamente da materiale ricavato da bottiglie di plastica riciclate. Il cinturino aggiuntivo è realizzato con una tradizionale tecnica di intreccio giapponese chiamata Seichu.

La robustezza e la resistenza di questo cinturino alla degradazione causata dall’esposizione solare soddisfano gli standard più elevati degli orologi subacquei Seiko Prospex e lo rendono perfetto anche per l’uso sott’acqua. Grazie al motivo ad intreccio unico, il cinturino ha una flessibilità e una permeabilità all’aria che garantiscono un alto comfort al polso.

L’orologio è animato dal calibro 6R35, un movimento automatico con 21.600 alternanze/ora, che offre una riserva di carica di 70 ore. La cassa e il bracciale in acciaio inossidabile hanno un rivestimento super resistente; il trattamento antiriflesso sulla superficie interna del vetro zaffiro garantisce un’elevata leggibilità da ogni angolazione. Gli indici e le lancette sono generosamente rivestiti con Lumibrite per massimizzare la leggibilità al buio.

L’orologio si unisce alla serie Save the Ocean, che esprime la mission di Seiko Prospex, ovvero preservare gli oceani del mondo per le generazioni future. Seiko Prospex assicura il proprio sostegno ad enti di beneficenza marittimi. Il nuovo Prospex Save The Ocean “Seiko Watchmaking 110th Anniversary” è realizzato in un’edizione limitata di 5.000 esemplari.

