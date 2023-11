Scorpion Sports Exo 1400 Evo II Air 2024: grazie alle sue specifiche e alle nuove linee aggressive, il nuovo casco esalta le migliori caratteristiche in fatto di sicurezza, comodità e lusso. Una grandissima versatilità e un aspetto fortemente racing per il casco Gran Turismo in U-TCT.

Inoltre, la nuova presa d’aria super profilata posta nella parte superiore della calotta garantisce silenziosità e un flusso ottimale in entrata abbinato a un sistema di estrazione dell’aria calda (attraverso lo sfiato posteriore) ulteriormente implementato. Il tutto, per una grande e piacevole sensazione di fresco alla testa.

Scorpion Sports Exo 1400 Evo II Air 2024: caratteristiche

La calotta in Ultra-TCT è disponibile in tre diverse misure ed è realizzata in un mix di fibre nobili denominato Ultra-TCT (Thermodynamic Composite Technology) così da contenere moltissimo il peso e garantire, allo stesso tempo, grande resistenza e un miglior assorbimento degli urti grazie, in particolare, alla sua capacità di deformarsi in caso di impatto. Gli interni sono incredibilmente avvolgenti oltreché, naturalmente, estraibili e lavabili mentre il sistema Airfit li rende “personalizzabili” garantendo un livello di comfort e sicurezza che dura negli anni.

Grazie al nuovo meccanismo Ellip-Tec-II, la visiera può essere sostituita facilmente e senza l’utilizzo di utensili. Dotato di molle estremamente potenti, garantisce un serraggio (della visiera) totalmente ermetico e più silenzioso lungo tutta la guarnizione. In caso di caduta, Ellip-Tec-II si dimostra resistente e in grado di mantenere la visiera in posizione.

Il nuovo casco è dotato inoltre di visiera solare retrattile con trattamento anti-fog su entrambi i lati e della lente Pinlock 70 che assicura un’azione anti appannante al 100%. Le dimensioni e il sistema di montaggio la rendono capace di coprire perfettamente la visiera senza creare alcun tipo di ostacolo alla visione.

Il tessuto KwikWick III dalle proprietà antibatteriche che riveste gli interni (sfoderabili e lavabili) mantiene sia la testa sia il viso asciutti e freschi qualunque siano le condizioni di temperatura e umidità esterni. I cuscini interni gonfiabili garantiscono comfort e vestibilità elevati.

Non manca l’anello di chiusura “Doppia-D” per una sicurezza massima e i cuscinetti interni KwikFit consentono di mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati. Il sistema posizionato al centro di blocco/sblocco della visiera ne assicura una chiusura perfettamente ermetica. La visiera inoltre può assumere tre diverse posizioni: aperta; chiusa e lievemente aperta, in modo da far passare un micro-flusso d’aria.

Le prese d’aria sono esteticamente nuove e super profilate per garantire il massimo livello di silenziosità. Più in generale, il nuovo sistema di ventilazione garantisce un grande riciclo dell’aria grazie anche all’effetto Venturi. Il casco ha l’omologazione ECE R22.06.

