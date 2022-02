ADX-2 Scorpion Sports: il nuovo casco Adventure Touring

In ogni momento e su qualsiasi terreno, ma sempre con il nuovissimo ADX-2 by Scorpion Sports.

Quando le avventure in moto ti portano sempre sia On, sia Off Road, il nuovissimo modulare Adventure ADX-2 Scorpion Sports è sicuramente il tuo casco, un prodotto dal design e dalle caratteristiche decisamente uniche.

Il nuovo ADX-2, infatti, è il casco Scorpion Sports “Adventure Touring” pensato per affrontare qualsiasi percorso. Avventuriero dalle forme mutanti, il casco ADX-2 è adatto a tutte le strade e a tutti i sentieri.

Progettato per coloro che vivono l’avventura sino alla fine del mondo così come sulle strade di tutti i giorni offre una grande versatilità, grazie alla doppia omologazione P/J (integrale e jet), e incredibili caratteristiche per tutti i motociclisti che intendono fare turismo o avventura, ma anche dirtbike. Indipendentemente dalla strada e dalle condizioni di guida, ADX-2 è il casco pensato per soddisfare qualsiasi desiderio.

Il nuovissimo hyper-modulare adventure/dual sport by Scorpion mostra tutte le sue straordinarie caratteristiche e la sua flessibilità alzando la mentoniera o togliendo la visiera per mettere gli occhiali “off” per una vera esperienza “dirtbike” oppure rimuovendo semplicemente il frontino per un miglior flusso aerodinamico quando facciamo turismo. Inoltre, l’innovativo e bellissimo interfono Bluetooth EXO-COM by Scorpion (venduto separatamente) ispirerà ulteriormente qualsiasi viaggio e la ricerca di avventura.

ADX-2 Scorpion Sports: configurazioni

visiera + frontino (removibile) insieme per avere un casco perfetto anche per il fuoristrada

(removibile) insieme per avere un casco perfetto anche per il fuoristrada solo visiera (senza frontino), per trasformare l’ADX-2 in un vero casco da strada

(senza frontino), per trasformare l’ADX-2 in un vero casco da strada con la mentoniera sollevata, che va a integrarsi perfettamente con il frontino, per trasformare l’ADX-2 in un perfetto “modulare”

Il casco monta la visiera con Pinlock MaxVision di serie, la visiera solare interna a scomparsa Speedview, la presa d’aria sulla parte superiore e, più in generale, le sue tante peculiarità e il suo grandissimo comfort sarà possibile vivere appieno l’avventura unendo piacere e sicurezza sia nella giungla urbana sia durante i vostri viaggi più intensi.

La calotta esterna realizzata in componenti policarbonati avanzati di ultima generazione capaci di garantire una protezione migliore in caso di impatto; mentre la calotta interna ha EPS a doppia densità ed infine il cinturino sottogola ha il sistema di chiusura micrometrico con fibbia Quick Release.

