Shark Street Drak: il jet urbano e sportivo dal look unico

Shark Street Drak è un casco urbano e sportivo allo stato puro. Con il suo design esclusivo, offre uno stile senza compromessi, riconoscibile tra mille. Dotato di una maschera bi-materia estremamente tecnica, di goggle premium “ultra thin frame” e di una doppia visiera anti-appannamento “full vision”, integra anche un interno microtech, dalle proprietà antibatteriche, omologato “Aegis” (una tecnologia rivoluzionaria che garantisce ai tessuti un’igiene ottimale) ed è proposto in due taglie di calotta per adattarsi

perfettamente a ogni morfologia.

Lo Street Drak è un casco completamente personalizzabile. Maschera, lente e frame dei google esistono in diverse colorazioni che possono essere combinate a piacimento oppure alternate per un look sempre diverso.

Shark Street Drak: caratteristiche

Calotta in termoplastica iniettata

2 taglie di calotta, per un adattamento morfologico ottimale

Fibbia micrometrica

EPS multi-densità

Tessuto Microtech con proprietà antibatteriche omologato Aegis

Interni smontabile e lavabile in lavatrice

Sistema EasyFit: comfort ottimale per chi porta gli occhiali

Slot previsto per l’interfono Sharktooth

Maschera bi-materia ultra-tecnica

Sistema di fissaggio “easy clip” tra i goggles e la maschera

