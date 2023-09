Caberg Tourmax X, casco apribile per chi ama l’avventura

Per festeggiare i primi 50 anni di storia, l’azienda bergamasca lancia sul mercato il primo casco apribile Caberg Tourmax X, evoluzione del modello “Tourmax”, il primo casco apribile per il segmento adventure che ancora oggi si conferma un modello di riferimento del settore.

L’azienda bergamasca con sede a poche centinaia di metri dall’Aeroporto Orio al Serio di Milano-Bergamo è nata nel 1974 grazie ai primi due modelli: l’integrale “articolo 100” ed un jet con frontino “articolo 300”. Tuttavia il Tourmax X è stato pensato per soddisfare le molteplici esigenze dei possessori di maxi-enduro e moto da turismo che prediligono affrontare lunghi viaggi non solo su asfalto ma anche su strade sterrate.

Il nuovo Tourmax X è 100% prodotto in Italia e gode della doppia omologazione P/J che permette al motociclista di guidare anche con la mentoniera alzata sempre in sicurezza. Infatti, grazie al selettore posizionato sulla sinistra, nella posizione J, blocca la mentoniera nella posizione di massima apertura evitando così la chiusura accidentale della stessa.

Inoltre, il nuovo nato di casa Caberg dotato di un frontino che si avvicina automaticamente alla visiera quando viene aperta la mentoniera in modo da ridurre notevolmente la resistenza all’aria. Tuttavia, questa opzione può essere facilmente modificata grazie alle viti presenti nella confezione da utilizzare in caso si volesse utilizzare il casco senza frontino come un tradizionale casco apribile.

Infine, il nuovo Tourmax X garantisce una ventilazione maggiore grazie ai due ampi aeratori, facili da manovrare anche quando si usano guanti tecnici, posizionati sulla mentoniera e sulla parte superiore della calotta. Infatti, attraverso una serie di canali interni sapientemente posizionati, assicurano un ottimo ricambio d’aria interno che si traduce in un confort di calzata migliorato, maggiore freschezza con il caldo e e minor rischio di appannamento in autunno e inverno.

