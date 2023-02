Caberg Ghost 2023: il casco Jet dal look aggressivo

Caberg Ghost 2023 è il casco per i motociclisti che non vogliono passare inosservati: un modello in cui forma e stile aggressivo si uniscono ad una funzionalità e praticità uniche sul mercato. Questo Jet è infatti equipaggiato con una particolare visiera a forma di occhiale che aderisce al viso grazie alla spugna presente sul profilo inferiore della stessa, oltre ad una maschera che protegge il viso dagli agenti atmosferici e dagli insetti.

Caberg Ghost 2023: caratteristiche

Grazie ad un meccanismo basculante a molle, il movimento di apertura e chiusura dell’insieme di visiera e maschera è semplice e intuitivo e può essere eseguito con estrema facilità utilizzando solo una mano (a differenza dei caschi Jet con occhiali o maschere con il tradizionale elastico).

Ghost può essere facilmente utilizzato in 4 configurazioni: completo di visiera, profilo inferiore visiera in spugna e maschera; completo di visiera senza profilo inferiore in spugna e con maschera (ideale nei mesi caldi, ma con la sicurezza della protezione del viso da parte della maschera); completo di visiera e profilo inferiore visiera in spugna e senza maschera; solo con visiera, senza il profilo inferiore visiera in spugna e senza la maschera.

La calotta, realizzata in due misure, è in fibre di vetro; è inoltre disponibile anche la versione Full Carbon con calotta interamente realizzata in Carbonio. La visiera è trattata antigraffio e anti fog per evitare l’appannamento anche nelle condizioni di massima umidità.

Gli interni, completamente rimovibili e lavabili, sono realizzati con tessuti traspiranti e anallergici. Le finiture come i cinque rivetti affogati nel bordo calotta, le prese d’aria in acciaio poste sul paranuca e gli inserti in eco pelle dimostrano l’attenzione e la cura dei dettagli caratteristiche di un prodotto tutto italiano.

Grazie agli spazi per gli speakers, presenti sotto l’interno estraibile, Ghost può essere equipaggiato con i principali sistemi di comunicazione in commercio. Per personalizzare ulteriormente il Ghost, oltre alla visiera di serie leggermente fumé, sono disponibili visiere a specchio, una visiera full dark ed una versione con bordo in gomma giallo fluo.

Inoltre per garantire una perfetta aderenza al viso del profilo in spugna della visiera, Caberg offre la possibilità di acquistare il profilo in spugna in tre diversi spessori: 18 mm, 21 mm e 25 mm. Le colorazioni disponibili sono: nero opaco, antracite opaco e verde militare opaco, la versione grafica Legend Nero opaca/Bianco e la versione Nuke con calotta nera opaca e grafica grigia, oltre alle versioni Rusty, Iron con finiture realizzate a mano, e all’esclusiva versione Carbon, con calotta 100% Carbonio.

