Lamborghini Lanzador: la nuova Gran Turismo 100% elettrica

Lamborghini ha presentato a The Quail in California, il concept del suo futuro quarto modello completamente elettrico: la nuova Lamborghini Lanzador, una Gran Turismo 2+2 posti che vanta una generosa altezza da terra e che introduce l’inedito segmento delle Ultra GT.

Questa nuova visione 100% elettrica combina le altissime prestazioni dell’ammiraglia Revuelto alla versatilità di Urus, offrendo allo stesso tempo un’esperienza a bordo senza precedenti grazie alle nuove funzionalità di infotainment.

Lanzador è una concept car equipaggiata con due motori elettrici, uno per ogni asse, con una potenza massima di oltre un megawatt, che garantiscono la trazione integrale e performance in ogni condizione, qualunque sia la superficie o lo stile di guida. L’energia viene fornita da una batteria ad alte prestazioni di nuova generazione che assicura anche un’ampia autonomia.

Per gli interni, seguendo la filosofia aziendale, i designer hanno puntato su materiali sostenibili che non pregiudicano estetica, lusso, qualità e resistenza. Senza scendere a compromessi in termini di potenza, piacere di guida e prestazioni, Lanzador è una Lamborghini interamente elettrica che i futuri proprietari potranno apprezzare e guidare con piacere ogni giorno.

In occasione di The Quail, accanto a Lanzador, Lamborghini ha proposto una selezione di modelli tra cui la straordinaria ibrida plug-in Revuelto da 1015 CV, con un nuovissimo motore centrale V12, la avventurosa all-terrain Huracán Sterrato e il Super suv Urus Performante, il più veloce SUV di serie a conquistare la vetta del Pikes Peak e che ha battuto il precedente record stabilito nel 2018 dalla Bentley Bentayga.

