La nuova Lamborghini Revuelto debutta a New York

La nuova supercar ibrida plug-in V12 Lamborghini Revuelto ha finalmente fatto il suo debutto negli Stati Uniti a New York, durante un evento esclusivo tenuto presso la Lamborghini Lounge NYC in occasione del Salone di New York. Questo nuovo modello rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo delle prestazioni, grazie alla sua nuova architettura innovativa, al design accattivante, alla massima efficienza aerodinamica e ad un nuovo concetto di telaio in carbonio.

La Revuelto vanta una potenza di 1015 CV, derivante dal nuovo motore a combustione insieme a tre motori elettrici e al cambio a doppia frizione, il quale debutta per la prima volta su un 12 cilindri Lamborghini. Grazie alla sua distribuzione del peso ottimizzata, la Revuelto è agile ed efficace su strada e pista.

Il V12 è sempre stato un’icona nella storia di Lamborghini, cominciato nel 1963 con il debutto della 350GT. La Revuelto rappresenta l’ultima evoluzione del design Lamborghini ispirata ai modelli V12, a partire dalla Countach del 1971. Questo nuovo modello presenta un layout senza precedenti: motore centrale V12 aspirato da 6,5 litri, tre motori elettrici di cui uno integrato nel nuovo cambio doppia frizione a 8 rapporti, il quale è stato installato dietro al motore termico e trasversalmente rispetto al V12. Inoltre, la batteria agli ioni di litio che alimenta i motori elettrici trova collocazione sotto al tunnel, spazio tradizionalmente riservato al cambio sin dai tempi della Countach.

Il nuovo motore L545, è il più leggero e potente dei 12 cilindri realizzati da Lamborghini. La potenza specifica del V12 superquadro è di 127 CV per litro, la più alta nella storia dei 12 cilindri Lamborghini; la coppia massima è di 725 Nm a 6750 giri/min. Il suono del V12 Lamborghini è sempre stato unico e inconfondibile, ed è stato oggetto di particolari attenzioni nella fase di “accordatura” del nuovo L545, per esaltare al massimo il sound del motore, armonico ai bassi regimi e capace di un crescendo naturale in termini di volume e di apice delle armoniche superiori.

Con la presentazione della nuova Lamborghini Revuelto, la casa di Sant’Agata Bolognese apre una nuova frontiera, anticipando lo stile delle supersportive future e adattandosi alle sfide dell’elettrificazione. Il design della vettura è stato ispirato da elementi aerospaziali, che si fondono con una muscolarità zoomorfa a partire dall’ampio cofano monolitico in carbonio con sezione a shark-nose, caratterizzato da gruppi ottici con luci diurne a “Y” e da lame aerodinamiche.

Le pinne laterali, le fiancate e le portiere dalle pronunciate concavità convogliano i flussi d’aria fino alle prese d’aria laterali dalle forme geometriche, che riprendono le frecce dell’anteriore. Il tetto incavato consente un maggior spazio nell’abitacolo e allo stesso tempo incanala l’aria verso l’ala posteriore.

Il motore longitudinale completamente a vista esalta il cuore meccanico della Revuelto, che è connessa visivamente al doppio scarico esagonale sormontato dall’ala dal profilo geometrico. L’interior design, minimale e influenzato dalla filosofia “feel like a pilot”, ha un centro visivo in carbonio dal design spaziale che racchiude le bocchette d’aerazione centrali e il touchscreen verticale da 8,4″.

La nuova esperienza di guida immersiva e condivisa, offerta dalla Lamborghini Revuelto, permette al pilota e al copilota di visualizzare contemporaneamente le stesse informazioni dai display posizionati nel cockpit digitale da 12,3″ e nel display da 9,1″ installato sulla plancia lato passeggero.