Lamborghini Huracán Sterrato Opera Unica, la one-off di nome e di fatto, si ispira al blu intenso del mare e del cielo della Sardegna ed è frutto della maestria del reparto Ad Personam, che ha messo a punto un processo di verniciatura effetto cristallo unico nel suo genere. Oltre a rendere omaggio ai 60 anni dell’azienda, questa Huracán Sterrato one-off celebra anche i colori iconici e brillanti e la capacità di Lamborghini di creare tonalità e processi di verniciatura unici.

Huracán Sterrato “Opera Unica” esprime il carattere inimitabile e tutta l’audacia della supersportiva con motore V10, che affronta agevolmente strade asfaltate e non della Costa Smeralda.

Lamborghini Huracán Sterrato Opera Unica: il video

Il processo di verniciatura manuale a tre colori definisce un effetto cristallo che ricorda l’aspetto di un liquido ghiacciato: il Blu Amnis è stato usato come prima base, su cui sono stati realizzati dettagli a mano con una seconda e una terza tonalità di blu, Blu Grifo e Blu Fedra, in un processo che ha richiesto oltre 370 ore.

Gli esterni di “Opera Unica” si caratterizzano per la finitura in nero opaco su tetto, soglie, alloggiamenti delle luci anteriori, parafanghi e splitter anteriore e posteriore. Anche le linee potenti e maggiorate delle protezioni dei passaruota sono rifinite in nero opaco, mettendo in risalto i cerchi neri opachi Morus da 19″.

A loro volta gli interni di questa one-off sono una “opera unica”: dettagli in fibra di carbonio a vista, sedili sportivi, pannelli delle porte e console rivestiti in pelle Blu Delphinus, cruscotto in Alcantara monocolore realizzato con una speciale tecnica di tintura e volante bimateriale.

Una nuance più chiara, Celeste Phoebe, è stata scelta per elementi complementari, profili e ricami, incluso il logo Lamborghini, un rimando alla tonalità blu degli esterni e alle atmosfere della vita costiera. Un dettaglio grafico del pannello dei sedili è laserato nei toni dell’argento e persino la copertura del tasto Start/Stop sulla console centrale è rifinita con lo stesso effetto cristallo della vernice esterna.

Come su tutte le Huracán Sterrato che verranno realizzate, a bordo è presente una speciale targa che la identifica come uno dei 1499 esemplari di una serie limitata, a cui se ne aggiungono altre, come “Opera Unica Porto Cervo 2023”, rifinita sempre con la stessa vernice effetto cristallo e con un’altra targa celebrativa del 60° anniversario Lamborghini.

Dopo il debutto, Huracán Sterrato “Opera Unica” verrà esposta presso la Lamborghini Lounge di Porto Cervo. Con la sua area dedicata alle personalizzazioni Ad Personam, la Lounge resterà aperta fino al 10 settembre, con visite su appuntamento e una flotta di vetture disponibile per test drive in Costa Smeralda che include Huracán Tecnica e il Super SUV Urus S.

