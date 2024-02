La nuova Hyundai i20 N Line è ricca di nuovi elementi di design sia interni che esterni e presenta un’estetica sportiva ancora più accattivante.

Gli elementi N Line, realizzati sia per elevare l’esperienza di guida che l’appeal visivo, comprendono i nuovi cerchi in lega da 17″, la griglia del radiatore anteriore rivisitata, i paraurti sportivi e gli inserti specifici N Line, per un look fortemente distintivo.

Nuova i20 N Line offre una scelta di nove colori per gli esterni, tra cui quattro nuove opzioni: Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Vibrant Blue Pearl e Lucid Lime Metallic. Anche l’abitacolo ha l’anima sportiva dell’allestimento N Line, con dettagli e finiture in rosso, il volante in pelle traforata, il pomello del cambio in pelle personalizzato N Line e le cuciture rosse a contrasto, che si affiancano ai sedili sportivi con design dedicato e alla pedaliera antiscivolo in alluminio in linea con il carattere di i20 N Line. Infine, l’aggiunta di luci ambientali multicolore personalizzabili contribuisce a creare un’atmosfera piacevole a bordo.

Hyundai i20 N Line è stata sviluppata pensando a chi ricerca un’esperienza di guida coinvolgente, ma senza compromessi in temini di sicurezza, connettività e praticità. Hyundai i20 offre infatti un pacchetto di adas completo tra cui il Forward Collision-Avoidance Assist e il Lane Following Assist. Disponibili sistemi di sicurezza come il Parking Assist, il Blind-spot Collision-avoidance Assist, o anche il Navigation Smart Cruise Control che regola la velocità per una guida più sicura in autostrada. La nuova i20 N Line ha anch porte USB di tipo C, sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G e aggiornamenti delle mappe Over-the-Air.

Copyright Image: Sinergon LTD