Le auto Hyundai e Kia useranno la connessione Vodafone

Hyundai Motor Group e Vodafone Business hanno annunciato il rinnovo pluriennale della loro partnership strategica per offrire servizi avanzati di streaming e infotainment connessi in auto a oltre 40 Paesi europei.

Con il rinnovo della partnership, Vodafone Business utilizzerà la propria connettività Internet delle Cose (IoT) globale per il servizio Connected Car, fornendo connettività a milioni di veicoli Hyundai, Kia e Genesis venduti in Europa. Lo scorso anno, il gruppo Hyundai ha registrato il record di vendite annuali in Europa, con quasi 1,1 milioni di unità vendute.

Vodafone è un partner importante per Hyundai Motor Group ed è stato fondamentale nel connettere i guidatori con informazioni rilevanti e in tempo reale mentre sono al volante. Grazie alla connettività IoT di Vodafone Business, chi utilizza i veicoli di Hyundai, Kia e Genesis in Europa potrà godere di un accesso rapido e affidabile a funzioni come lo streaming audio/video e l’hotspot Wi-Fi all’interno dei loro veicoli.

Con la solida e ampia piattaforma IoT globale di Vodafone Business, che supporta già 160 milioni di connessioni, HMG offrirà agli automobilisti un’esperienza di bordo migliorata e un maggiore livello di mobilità connessa.

