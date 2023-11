Stellantis e CATL hanno recentemente reso pubblica la loro decisione di firmare un Memorandum d’intesa (MdI) che, pur non essendo vincolante, prevede la fornitura locale di celle e moduli per batterie LFP destinati alle auto elettriche Stellantis prodotte in Europa. E’ importante notare che nel memorandum viene dichiarato come le due aziende stiano considerando la possibilità di istituire una joint venture con quote paritarie.

Il documento descrive una collaborazione a lungo termine tra CATL e Stellantis su due fronti principali: la creazione di una roadmap per la tecnologia a supporto dei veicoli elettrici a batteria di Stellantis e l’identificazione di ulteriori opportunità per potenziare la catena di valore del settore delle batterie.

L’intesa raggiunta con CATL per le batterie LFP si inserisce nella strategia a lungo termine di Stellantis, mirata a garantire mobilità sostenibile per la classe media europea attraverso l’uso di tecnologie di batterie innovative e accessibili. Questa mossa è fondamentale per aiutare Stellantis a realizzare il suo ambizioso obiettivo di eliminare le emissioni nette di carbonio entro il 2038.

La consolidata esperienza di Stellantis nella produzione di veicoli si combina con la tecnologia avanzata delle batterie di CATL, facendo di questa partnership un elemento cruciale nel percorso verso la neutralità delle emissioni di carbonio per entrambe le aziende. Le batterie LFP, conosciute per la loro lunga durata e stabilità termica, consentiranno a Stellantis di produrre veicoli elettrici come auto, crossover e SUV di alta qualità, accessibili e durevoli, specialmente nei segmenti B e C.

Come parte del suo piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha posto l’obiettivo di convertire al 100% le sue vendite in Europa a veicoli elettrici a batteria (BEV) entro il 2030 e al 50% negli Stati Uniti. Il grppo è impegnato a diventare a emissioni nette zero entro il 2038 e sta costruendo una rete di collaborazioni per assicurare un approvvigionamento di materiali chiave a basse emissioni di carbonio per il suo futuro elettrificato.

