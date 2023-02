Le auto a GPL più vendute in Italia nel 2023: la classifica.

Andiamo a vedere quali sono le auto più vendute in Italia a GPL nel 2023 aggiornata con i dati di Gennaio forniti da UNRAE. Si tratta ovviamente di vetture immatricolate che vengono conteggiate e che vanno a far numero nella classifica delle 50 auto più vendute in Italia. La classifica generale è ovviamente la somma e comprende anche benzina, diesel, metano ed elettrificate.

10 Auto a GPL più vendute in Italia

Nella classifica delle 10 auto a gpl vince a mani basse il gruppo Renault, che si prende tutti i primi cinque posti del podio, più altri due nei primi dieci. Sorpresa, ma neanche tanto, per DR che agguanta ben 4 posizioni della Top 10, ovvero il sesto, l’ottavo, il nono ed il decimo con DR 4.0, DR 5.0, DR 6.0 ed EVO 3. In mezzo c’è Ypsilon, al settimo.

Il GPL rimane un’alimentazione interessante per gli italiani, che la premiano sfondando quota 10%, un piccolo grande record considerando che le elettriche, che godono di tanta pubblicità, strappano un risicatissimo 2,6 %.

Soprattutto in questo periodo prezzi record, il GPL è ancora un’alternativa valida a benzina e gasolio, con prezzi che tutto sommato non si sono impennati così tanto quanto gli altri carburanti tradizionali.

Le case lo sanno, e proprio per questo provvedono ogni mese a proporre nuovi modelli o ad aggiornare quelli già presenti in listino.

n. Marca Modello 2023 2022 1 DACIA SANDERO 2,988 2,500 2 DACIA DUSTER 2,368 2,046 3 RENAULT CAPTUR 1,791 542 4 RENAULT CLIO 1,363 906 5 DACIA JOGGER 993 1 6 DR DR 4.0 445 441 7 LANCIA YPSILON 432 476 8 DR DR 5.0 353 5 9 DR DR 6.0 327 0 10 EVO EVO 3 312 238 altre 2,004 2,910 Totale Gpl 13,376 10,065

