DR 4.0 GPL 2023 è un SUV di DR, che ne cura gli interni e i dettagli, con alimentazione doppia benzina/GPL e tanto spazio, una tra le ottime proposte di auto a GPL.

Una vettura che può rivelarsi una proposta alternativa e conveniente per chi è amante delle ruote alte, e cerca un prodotto concreto, a partire dalla non ovvia dotazione full optional di serie, e che, grazie al GPL, permette bassi costi di gestione, partire dal prezzo del gas molto più basso della benzina.

Il motore della DR 4.0 GPL 2023

DR 4.0 GPL 2023 è dotata di un motore 4 cilindri Acteco turbo da 149 CV, sufficientemente potente per una guida comoda e rilassata sia in città sia in extraurbano, e con consumi dichiarati, su ciclo misto WLTP, di 9,2 litri su 100 km. Il motore è abbinato sia al cambio automatico a 6 marce.

Prezzo della DR 4.0 GPL 2023 e dotazione

Il prezzo della DR 4.0 GPL 2023 è di 21.400 €, mentre la versione solo benzina è proposta a 19.900 €.

Come detto, la DR 4.0 GPL 2022 è proposta solo in variante full optional, che comprende quindi:

Cerchi in lega da 18 pollici;

HDC – sistema di controllo in discesa;

HHC – sistema di assistenza di ripartenza in salita;

Sistema TPMS per il controllo in tempo reale della pressione degli pneumatici;

Display touch da 9 pollici compatibile con CarPlay e MirrorLink;

Tetto panoramico in vetro apribile;

Sedile conducente regolabile elettronicamente fino a 6 posizioni;

Sedili rivestiti in pelle;

Cluster digitale;

