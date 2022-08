Bianchi E-Vertic è la nuova collezione di e-bike dal design dirompente e progettata per migliorare l’esperienza sui sentieri di montagna. Caratterizzata da un look dal forte impatto estetico e che esalta le prestazioni off-road, e-Vertic è la piattaforma motorizzata Bosch con la quale Bianchi vuole estendere l’esperienza, il divertimento e l’adrenalina della MTB anche nel mondo Urban e Tourer.

Una scarica di energia per esaltare il piacere di pedalare su una e-bike. Con questa filosofia è nata la gamma e-Vertic di Bianchi, una nuova famiglia di biciclette a pedalata assistita che definisce il proprio standard tecnologico nella e-MTB full-suspension in carbonio FX-Type Pro e che viene declinato nelle altre versioni con telaio in alluminio: e-Vertic FX-Type (e-MTB full-suspension), X-Type (e-MTB hardtail), T-Type (e-Tourer) e C-Type (e-Urban).

Bianchi E-Vertic FX-Type Pro

Le prestazioni da fuoriclasse del modello full carbon e-Vertic FX-Type Pro fanno da apripista all’intera collezione, in un mix di performance, esperienza e stile. I tecnici e designer Bianchi hanno realizzato una e-MTB da enduro dal look innovativo che consente di sprigionare il massimo della potenza e attaccare i passaggi più ostici dei singletrack.

Il telaio in carbonio full-suspension, con escursione da 160mm sia anteriore che posteriore, si caratterizza per la sezione in carbonio che unisce il top tube e il down tube. Tale soluzione ingegneristica contraddistingue la linea estetica di tutta la gamma e-Vertic ma, soprattutto, garantisce una maggiore rigidità dell’avantreno e una miglior reattività nelle performance off-road.

Inoltre, con l’obiettivo di offrire un maggior controllo della bici nei settori più difficili, i tecnici Bianchi hanno progettato il downtube e il movimento centrale in modo tale da ottenere una e-MTB dal baricentro basso tramite l’abbassamento della batteria e la rotazione di 28° dell’unità motore verso il retrotreno.

Le geometrie progressive del telaio sono studiate per garantire reattività e precisione. La E-Vertic FX-Type Pro, infatti, presenta un carro in carbonio molto corto che permette di scaricare tutta la potenza necessaria sulla ruota posteriore e superare facilmente i tratti più ripidi. L’avantreno, infine, è stato disegnato con un angolo sterzo aperto di 66° che genera stabilità durante la pedalata mentre componenti specifici come l’attacco manubrio da 50 mm e il manubrio da 780mm contribuiscono a rendere la e-Vertic FX-Type Pro estremamente precisa in fase di guida.

Il set up della nuova e-Vertic FX-Type Pro si completa con l’unità motore Bosch Performance Line CX, con coppia da 85Nm e batteria Powertube integrata da 750Wh che garantisce un’autonomia massima di 155 Km. La nuova e-Vertic FX-Type Pro sarà disponibile a partire da gennaio 2023 nell’originale colorazione verde iridescente con base antracite opaca.

Le nuove E-Vertic FX-Type e X-Type

Il concept estetico e tecnologico della FX-Type Pro è stato applicato anche nella realizzazione della e-Vertic FX-Type (full suspension in alluminio) e della e-Vertic X-Type (hardtail in alluminio).

Con un’escursione anteriore e posteriore da 140mm, la e-vertic FX-Type garantisce le medesime risposte della sorella maggiore sui singletrack più impegnativi: reattività, precisione e controllo. FX-Type, allestita con unità motore Bosch Performance Line CX e batteria integrata da 750Wh, è disponibile nelle colorazioni celeste, rosso e verde.

Stessa anima ma telaio diverso per la X-Type, una hardtail che si caratterizza per l’agilità che il telaio front è in grado di garantire nei passaggi più tecnici. Sassi, radici e altri ostacoli naturali rappresentano il terreno ideale per mettere alla prova questa e-MTB allestita con forcella da 100mm e dotata di batteria Performance Line CX di Bosch da 625Wh. E-Vertic X-Type è disponibile nelle colorazioni celeste, rosso e grigio.

Le nuove e-Vertic T-Type e C-Type

Anche la routine quotidiana vuole la sua dose di adrenalina: ecco e-Vertic T-Type e C-Type. Le declinazioni Tourer e Urban di e-Vertic si caratterizzano per soluzioni specifiche come il telaio step-through, per facilitare la discesa e salita dalla sella indossando qualsiasi capo di abbigliamento, e il sistema integrato parafango-portapacchi che assicura protezione dallo sporco che si accumula a bordo strada e una capacità di carico fino a 25 Kg. Infine, il sistema di luci da 65 Lux con fanale anteriore e luce posteriore garantisce la massima visibilità attiva e passiva.

I modelli Tourer e Urban sono allestiti con motore Performance Line CX Bosch e una doppia opzione batteria da 400Wh e 500Wh. E-Vertic T-Type è disponibile nelle colorazioni grigio, verde smeraldo e oro, mentre C-Type è disponibile negli eleganti colori grigio e champagne.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.