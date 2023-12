Hell’s Angel La vita spericolata di Sonny Barger è l’autobiografia di una delle figure più emblematiche nel mondo dei motociclisti. Questo libro non è solo la storia personale di Barger, ma anche una finestra sulla cultura dei motociclisti, in particolare quella degli Hell’s Angels.

Il libro di Barger è un viaggio attraverso gli Stati Uniti degli anni ’60 e ’70, un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali. La narrazione cruda e diretta di Barger ci offre uno sguardo senza filtri sulla vita di strada, sulle sfide e le gioie del vivere al margine della società, spesso al di fuori delle norme convenzionali.

Dal punto di vista letterario, “Hell’s Angel” si distingue per il suo stile narrativo autentico e senza fronzoli. Barger non si preoccupa di abbellire o di occultare gli aspetti più duri e controversi del suo stile di vita. Questa scelta stilistica contribuisce a creare un ritratto sincero e a volte sconcertante di un mondo poco conosciuto dalla maggior parte delle persone.

“Hell’s Angel” di Sonny Barger è un’opera che si distingue per la sua autenticità e il suo sguardo senza compromessi su un aspetto unico della cultura americana, offrendo spunti di riflessione sia per gli appassionati di letteratura che per quelli di cinema.

L’autore: Sonny Barger

Sonny Barger, nato Ralph Hubert Barger Jr. il 8 ottobre 1938, è una figura iconica nel mondo dei motociclisti, noto soprattutto per il suo ruolo fondamentale negli Hell’s Angels Motorcycle Club. Nato a Modesto, in California, Barger è cresciuto in un ambiente difficile, maturando presto un forte interesse per le motociclette, che divenne una passione di vita.

Nel 1957, Barger fondò la filiale di Oakland degli Hell’s Angels, diventando ben presto una figura di spicco nel club. Sotto la sua guida, gli Hell’s Angels crebbero in numero e notorietà, diventando sinonimo di una cultura motociclistica ribelle che sfidava le convenzioni sociali. Barger si impose come un leader carismatico, ma anche controverso, spesso al centro di dibattiti sulla legalità e la moralità delle attività del club.

Nel 2000, Barger pubblicò la sua autobiografia, “Hell’s Angel: La vita e le avventure spericolate di Sonny Barger e del suo club motociclistico”, che divenne un best seller. Nel libro, racconta la sua vita e le sue esperienze all’interno degli Hell’s Angels, offrendo uno sguardo unico e spesso crudo sulla cultura motociclistica e sul suo impatto sulla società americana.

La figura di Sonny Barger ha avuto un’influenza significativa non solo nel mondo delle motociclette, ma anche nella cultura popolare, ispirando film e libri. Nonostante le controversie, Barger rimane una figura di spicco nella storia della controcultura americana, celebrato per il suo spirito indomito e la sua dedizione al mondo dei motociclisti.

