Persol occhiali da sole 2022: la campagna “The Drive, within”

Protagonisti della campagna: Dimitri Coste, Soko e Dr. Woo, il tatuatore delle star.

Persol occhiali da sole 2022: frutto della passione espressiva che da sempre contraddistingue il design Persol, la nuova campagna del brand esplora la creatività visionaria di tre indiscussi talenti della cultura contemporanea. La storia parla di persone come tante che riescono a rendere straordinario l’ordinario, trasformando l’intuizione in determinazione per dare vita a qualcosa di rivoluzionario.

E Persol accompagna l’evolversi della loro narrativa visiva nel tempo. Guardando al futuro attraverso la lente del passato, seguiamo ogni

protagonista nella sua avventura, che lo porta a esplorare territori noti e ignoti alla scoperta della sua spinta interiore, “The Drive, within”.

Persol occhiali da sole 2022: “The Drive, within”, il video

Autentici come gli occhiali che indossano, questi talenti infondono alla campagna qualità e caratteri unici e, anche se non sono modelli professionisti, il loro particolare look conferisce un’allure attuale agli stili iconici che incorniciano il loro campo visivo. Sempre pronta a cogliere l’essenza della vita vissuta con il filtro dell’arte e dello stile, Persol ha scelto il fotografo e regista svedese Kalle Gustafsson per rappresentare l’eccezionale dono di saper guardare oltre l’ovvio.

Portando lo spettatore a sfrecciare con il fotografo, regista e pilota di flat track Dimitri Coste, fermare il tempo con l’attrice e musicista francese Soko o lasciare una firma nella storia della body art con Dr. Woo, il tatuatore delle star, la campagna riesce nell’intento di proiettare lo stile iconico nel presente, senza mai perdere un colpo.

Girando a Los Angeles e dintorni, Gustafsson si cala nel mood VIP della città in cui Hollywood incontra il mondo, immortalando l’attitudine istintivamente cinematografica dei protagonisti in tre diverse location. Dalla polverosa terra di nessuno del deserto californiano agli scorci urbani del rooftop del Roosevelt, il cineasta trova il giusto habitat naturale per ciascuno dei tre talenti e si immerge anima e corpo nella loro

visione della vita, indagando sulla loro fonte di ispirazione e sul modo in cui Persol sostiene il loro sguardo, senza fatica.

Persol occhiali da sole 2022: i talenti della campagna

Tutti talenti diversi, accomunati dal puro stile Persol. Famoso per aver marchiato lo stile contemporaneo con un segno indelebile, Dr. Woo padroneggia l’arte della precisione con indicibile naturalezza. Nato e cresciuto nella Città degli Angeli, è il tatuatore più richiesto al

mondo e, con il suo stile inconfondibile e i sottilissimi disegni creati con un solo ago, ha trasceso l’universo della body art fino a diventare un fenomeno culturale.

Mentre viaggia dal deserto californiano a Hollywood in sella alla sua moto, a Dimitri Coste basta un solo sguardo per raccontare la storia di Persol. Fotografo, regista, appassionato di due ruote e pilota amatoriale sempre in movimento, il poliedrico artista parigino passa con nonchalance dai terreni più aspri ai set fotografici di moda percorrendo strade inesplorate e alternative.

Conosciuta per la sua produzione artistica autentica e originale, Soko è una cantante, cantautrice, musicista e attrice francese. Il suo approccio ha aperto nuove possibilità all’interno degli scenari musicali e cinematografici sia per la sua carriera che per gli artisti emergenti che seguono il suo stesso percorso. Soko sta attualmente lavorando al suo prossimo disco.

Immortalata in uno studio di Venice Beach saturo di luce, le immagini di Soko nella campagna Persol emanano uno stile naturale, mettendone in luce lo spirito spontaneo con l’irresistibile fascino delle icone di nuova generazione.

Persol occhiali da sole 2022: gli occhiali di Dr Woo

Ripresa dagli archivi Persol, l’icona squadrata degli anni ’70 è stata testimone dei momenti topici del secolo scorso. Per la campagna Persol, Dr. Woo la porta a un nuovo livello, accostando la sua spessa forma geometrica ai profili urbani del rooftop dell’hotel Roosevelt, in una crasi ben riuscita fra stile moderno e rétro. L’immortale cerniera a Freccia argento e le aste Meflecto coronano l’opera con l’inimitabile status del brand.

Evocazione dei contorni definiti e delle linee sartoriali tracciate con rigore dall’inchiostro, l’elegante ponte superiore e l’agile ponte inferiore in metallo trasformano il ricercato occhiale da sole panthos in acetato nell’alter ego di Dr. Woo e della sua estetica quotidiana. L’unica differenza è la variegata palette cromatica che sostituisce il bianco e nero, spaziando fra intense tonalità classiche texturizzate, colori saturi e un raffinato grigio trasparente con lenti coordinate. La montatura è completata da originali lenti in cristallo.

Artefici di prospettive inedite, i ciliari piatti e il pronunciato ponte a chiave dello spesso occhiale squadrato ispirato agli archivi rendono omaggio al taglio sartoriale dell’inconfondibile arte di Dr. Woo. Le Frecce Persol argento lucido, le texture brillanti degli acetati firmati Persol e le lenti in cristallo di qualità mantengono fede al carattere cinematografico dell’icona originale, lasciandone trasparire la meticolosa artigianalità in tutto il suo splendore.

Persol occhiali da sole 2022: gli occhiali di Dimitri Coste

Dal flat track ai servizi fotografici in studio, Dimitri Coste affronta ogni esperienza con lo stesso entusiasmo e la stessa mentalità: quella di un avventuriero che rifugge i sentieri battuti. Ecco perché, nella campagna, indossa proprio Persol Protector. Nato per trasmettere il brivido delle corse off-road, questo classico moderno è la definizione di semplicità sofisticata. La carismatica sagoma tonda in metallo e le aste sportive con cerniere flex a Freccia assicurano un look e un comfort su misura, mentre le lenti a specchio polarizzate e il tergisudore e i paraocchi rimovibili proteggono da abbagliamento, sudore, polvere e vento, ovunque si snodi il tracciato.

Icona originale degli anni ’70, la silhouette boxy aggiunge un tocco di classe rétro allo stile contemporaneo di Coste. La cerniera a Freccia in acciaio e le aste Meflecto brevettate garantiscono la funzionalità della voluminosa montatura in acetato, che abbina tonalità impeccabili a sfumature tradizionali e lenti polarizzate, per un look che si adatta sia alle escursioni in moto che agli eventi più glam senza battere ciglio.

Persol occhiali da sole 2022: l’occhiale di Soko

In un tributo allo spirito visionario del primo occhiale pieghevole della storia, Soko presta il suo stile rivoluzionario alle linee impeccabili di questo nuovo modello in metallo e acetato.

Caratterizzata da un particolare ponte a freccia in metallo e aste piatte in metallo, questa innovativa struttura si può ripiegare verso l’interno grazie a un meccanismo flex, sorprendendo non solo in termini di stile, ma anche di prestazioni. Le lenti in cristallo premium sono sinonimo di massima protezione.

