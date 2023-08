Con un nuovo look e ancora più comfort e funzionalità, soprattutto grazie all’aggiunta della connettività digitale intelligente, la nuova Mercedes Classe V Marco Polo si presenta ancora più su misura per un’esperienza di vita da veicolo di lusso e segue così il riallineamento strategico di Mercedes-Benz Vans.

Nuova Mercedes Classe V Marco Polo: caratteristiche

Un primo elemento che cattura l’attenzione è il design esterno rivisitato della nuova Classe V Marco Polo. È caratterizzato da una griglia del radiatore di nuova concezione e da un nuovo paraurti dal design potente. Se si sceglie il pacchetto design AMG Line opzionale, la griglia del radiatore è anche incorniciata da una striscia luminosa a Led.

I fari Multibeam adattivi a Led aggiungono un ulteriore accento visivo. Il posteriore presenta un nuovo paraurti, luci a Led ridisegnate e una striscia cromata con scritte Mercedes-Benz. Inoltre, sono presenti nuovi cerchi in lega leggera in diversi design e nuovi colori di vernice.

Anche gli interni sono diventati più attraenti. L’abitacolo è caratterizzato, tra l’altro, da un quadro strumenti ridisegnato con due display widescreen da 12,3 pollici, da nuove eleganti bocchette dell’aria e da un volante di nuova generazione con riconoscimento capacitivo delle mani. La nuova console centrale supporta la ricarica wireless opzionale degli smartphone.

Altre nuove caratteristiche di comfort sono il riscaldamento opzionale del volante e l’illuminazione posteriore attenuata per la guida notturna. L’illuminazione ambientale, che ora si trova anche nella porta scorrevole posteriore del camper come opzione per la prima volta, offre un’atmosfera di luce ancora più individuale con 64 nuovi colori. Un altro importante vantaggio in termini di comfort è l’introduzione dell’attuale generazione MBUX. A richiesta, questa porta a bordo ulteriori funzioni, come il controllo del comfort Energizing o la navigazione con realtà aumentata.

Tuttavia, la nuova Classe V Marco Polo diventa una vera e propria casa intelligente su ruote grazie all’innovativo modulo di interfaccia Mercedes-Benz Advanced Control. Numerose funzioni del campeggio possono essere gestite in modo centralizzato e intuitivo tramite lo schermo dell’abitacolo o l’app per smartphone. Novità: la disattivazione di diverse funzioni che non sono rilevanti durante il soggiorno in campeggio o nella natura. Inoltre, se il camper è parcheggiato su un terreno leggermente irregolare, è ora possibile livellarlo comodamente tramite le sospensioni pneumatiche Airmatic, sempre premendo un pulsante.

La nuova attrattiva è completata da sistemi di sicurezza e assistenza con funzioni aggiuntive e in alcuni casi ulteriormente sviluppate.

Il collaudato concetto di spazio abitativo della nuova Classe V Marco Polo rimane invariato. Il camper offre ancora spazio per un massimo di quattro persone ed è dotato di serie, tra l’altro, di un tetto sollevabile con letto a tetto, una combinazione di sedili e cuccette, un tavolo pieghevole, una cucina completamente attrezzata e un guardaroba.

