Trumpchi GS3, la nuova cinese svelata in un videogioco

Trumpchi GS3 è una nuova auto cinese che il marchio del gruppo GAC ha svelato per la prima volta in un videogioco online che debutterà nei prossimi giorni.

L’auto, infatti, punta a una clientela giovane, alla moda ed esperta di tecnologia, con un design moderno e infotainment aggiornato. Il gioco mostra la Trumpchi GS3 con il nome in codice A79, in un mix tra elementi del metaverso e fumetto.

Prevista in Cina nel primo trimestre del 2023, avrà un prezzo a partire da 85.000 yuan, ovvero 11.000 €.

Cosa sappiamo di Trumpchi GS3

Due le versioni previste: una Trumpchi GS3 standard e una Trumpchi GS3 R, più sportiva, ed è quest’ultima quella mostrata nel videogame.

La versione sportiva ha un design dedicato, con griglia trapezoidale capovolta e angoli che confluiscono nei gruppi ottici anteriori.

Inoltre, Trupchi GS3 R presenta badge specifici in arancione, un diffusore con due grandi tubi di scarico centrali. I cerchi sono in lega neri, con cornice arancioni che riprendono la lettera R specifica.

La nuova generazione arriva a una lunghezza di 4,4 metri, una larghezza di 1,8 e un’altezza di 1,6, mentre il passo è di 2,6 metri con un peso a vuoto di 1370 kg. Debutterà con un motore benzina quattro cilindri turbo 1.5 con potenza di 175 CV e velocità massima di 190 km/h, ma è prevista anche una versione plug-in hybrid.

