Il nuovo Baojun Yunhai si posiziona come SUV compatto con specifiche tecniche innovative e opzioni di personalizzazione. Disponibile in versioni EV e PHEV, promette prestazioni elevate e design moderno.

Baojun Yunhai è un SUV a cinque posti disponibile sia in versione completamente elettrica (EV) sia ibrida plug-in (PHEV), arriverà nei concessionari cinesi nel terzo trimestre del 2024. Sebbene il marchio non dica nulla ai più, Baojun è una joint venture tra General Motors, SAIC e Wuling, e proprio per questo è interessante come questo costruttore stia rimodernando tutta la gamma.

Progettato sulla piattaforma Tianyu D di Baojun, lo Yunhai ha una lunghezza di 4541 mm, una larghezza di 1880 mm e un’altezza di 1608 mm, con un passo di 2750 mm, definendosi così un SUV compatto.

A livello estetico, la versione elettrica del Yunhai si distingue per un anteriore senza ovviamente una griglia con un pannello decorativo nero sotto il faro, che richiama il numero ‘7’. La versione PHEV, invece, adotta fari triangolari e pannelli decorativi neri. Entrambe le versioni condividono lo stesso design posteriore e offrono la possibilità di scegliere tra tre differenti desgin per quanto riguarda i cerchi.

Sotto il cofano, la versione EV è equipaggiata con un motore elettrico da 150 kW e un pacco batterie al fosfato di ferro litio fornito da Jiangsu Zenergy Battery Technology. La versione PHEV combina un motore a benzina aspirato da 1,5 litri con potenza massima di 78 kW, un motore elettrico e un pacco batterie simile a quello della versione elettrica. Entrambi i modelli possono raggiungere una velocità massima di 170 km/h.

I sistemi avanzati di assistenza alla guida, inclusi lidar e telecamere, promettono un’esperienza di guida sicura e tecnologicamente avanzata, posizionando il Baojun Yunhai come una scelta attraente per gli automobilisti cinesi in cerca di efficienza, stile e sostenibilità.

