Debutta ad Eicma la nuova Moto Morini Milano 2024, la naked dal look senza tempo: una combinazione di eleganza, potenza e innovazione tecnologica in puro stile italiano, con un design ricercato per i motociclisti più esigenti ed attenti ai dettagli. Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

Moto Morini Milano 2024: caratteristiche

Moto Morini Milano è dedicata agli appassionati di moto dalle linee classiche ma allo stesso tempo tecnologiche e moderne, a coloro che cercano la perfezione e la qualità delle linee, ma che non vogliono rinunciare all’innovazione e ad una guida dinamica e divertente.

Dalla sua antenata, riprende l’animo puro e lo stile elegante, ma sotto l’aspetto ciclistico è stata totalmente rivoluzionata esaltando le prestazioni, riducendo il peso complessivo grazie all’utilizzo di un inedito telaio pivot-less che ne definisce il fascino tecnico.

Questa moto porta con sé l’heritage del marchio a partire dal look, che nella nuova versione ne riprende la classicità delle forme fino ad arrivare al cuore pulsante del motore, il bicilindrico a V di 87° di Moto Morini. Nella nuova Milano, il 1200 CorsaCorta EVO è stato completamente riprogettato per rispettare le nuove normative Euro5+ ed ottimizzato per offrire sensazioni di guida sempre più emozionanti.

Il nuovo forcellone, realizzato ora interamente in alluminio, ha permesso di ridurre notevolmente il peso rispetto al componente utilizzato sul modello precedente. L’impianto frenante realizzato in collaborazione con Brembo garantisce potenti decelerazioni in assoluta stabilità.

I cerchi in lega da 17” presentano un design innovativo e ricercato; gli pneumatici Pirelli offrono un’elevata aderenza in curva abbinata ad una buona resa chilometrica ed un’ottima tenuta sul bagnato. Lo schermo TFT a colori da 5’’, gestito da comandi a manubrio retroilluminati, dà accesso ad una panoramica di informazioni completa e chiara anche in condizioni di scarsa visibilità.

Il sistema di comunicazione bluetooth integrato consente di gestire simultaneamente un telefono e due dispositivi auricolari – Il tutto senza

distogliere lo sguardo dalla strada. Il pilota potrà personalizzare la propria esperienza di guida grazie a quattro differenti riding mode che agiscono sull’erogazione del motore e sui controlli di stabilità e frenata.

La nuova gestione elettronica del propulsore è volta a fornire una curva di coppia corposa, come da tradizione per il Corsa Corta 1200 ma, equilibrata nell’uso quotidiano. La “voce” del motore si esprime attraverso il nuovo impianto di scarico: i collettori compiono evoluzioni che quasi vanno ad abbracciare il motore a V prima di raggiungere il doppio terminale sovrapposto in alluminio sul lato destro.

Completano la dotazione di serie i fari full led che grazie alla loro luminosità ed esteticità confermano l’attenzione al dettaglio che caratterizza questo modello.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED