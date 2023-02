Chiede 10 euro perchè ha messo il gasolio nel serbatoio della benzina ma è una truffa

Nell’ambito del mondo truffe, c’è anche quella dell’uomo che avvicina altri automobilisti al distributore di benzina con una delle scuse più bizzarre mai sentite. La scusa per farsi dare dei soldi, è quella di aver inserito erroneamente del gasolio nel serbatoio della benzina. Ovviamente ha finito i soldi, ci mancherebbe altro, e chiede 10 o 20 euro in modo da “diluire” il gasolio che è finito nel serbatoio della benzina.

La truffa, messa in luce da Bergamonews, è decisamente particolare, perchè il problema dell’errata scelta del carburante non può essere comunque risolta in maniera così semplice. In ogni caso il truffatore si avvicina alle potenziali vittime con fare dimesso, scusandosi più volte e chiedendo aiuto. Non solo, promette anche la restituzione del soldi mostrando il proprio account Watsapp, come se fosse una prova della propria onestà.

A questo punto l’uomo fa benzina alla propria Mercedes Classe A e parte. Quando nei giorni successivi le vittime cercano di rintracciarlo, il truffatore è irrintracciabile. I piccoli importi delle singole truffe, anche se a quanto pare su larga scala, scoraggiano le denunce.

In ogni caso, qui come fare se si mette il gasolio sbagliato nella propria automobile.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.