La nostra recensione della MG4 Xpower 2024 a temperature gelide con 435 CV e 600 N/m di coppia a partire da 41.290 €

Il mio 2024 è iniziato molto freddo, ma con un’auto molto interessante: la MG4 Xpower 2024, punta sportiva della compatta elettrica del marchio inglese che sta piacendo un po’ in tutta Europa. Ecco com’è andata la mia prova tutta particolare, in una Danimarca colpita da un’ondata di gelo con temperature mai sopra lo zero.

MG4 Xpower 2024: me la consigli?

Le mie considerazioni sul modello non cambiano rispetto a quanto già scritto in merito alla MG4 Standard, che ti invito a consultare qui. La Xpower ne mantiene le caratteristiche pratiche e anzi ne eleva leggermente la qualità costruttiva, con materiali inediti per gli interni e un assetto dedicato.

Punta quindi a chi cerca qualcosa in più soprattutto in termini di prestazioni, e ci riesce molto bene: sempre piacevole da guidare, ora scatta da 0 a 100 in 3,8 secondi e regala non poche soddisfazioni quando la si guida in sport. Un bel mix tra praticità e sportività, non certo da supercar, ma molto divertente e giovanile.

Cosa cambia nel design

La parte dedicata all’estetica non sarà molto lunga, perché la MG4 Xpower 2024 è la stessa auto che abbiamo già conosciuto. Cambia in alcuni dettagli piuttosto evidenti: in primo luogo la colorazione opaca Hunter Green, che a me è piaciuta tantissimo e le dona molta più personalità rispetto al grigio spento dell’altra versione.

Ci sono poi cerchi specifici da 18” e pinze dei freni in arancio, anch’esse molto distintive e piacevoli, abbinate ai dischi anteriori ventilati da 345 mm.

Cambia inoltre che al posteriore l’aspetto è ancora più scenografico, perché le luci LED percorrono l’auto in tutta larghezza, mentre sulla Standard si “fermano” ai lati. Ci sono cambiamenti anche per quanto riguarda l’assetto, con sospensioni più rigide del 25% che si apprezzano particolarmente in Sport, e ottimi pneumatici 234/35 R18 che hanno aiutato molto, in termini di stabilità, con la neve.

Anche l’interno è fondamentalmente identico a quello che già conosciamo, e se già i materiali e il touch&feel erano ottimi, qui si arricchiscono di pelle e alcantara, per un aspetto più premium ma non stravolgente. In particolare, proprio il design del volante e la sua impugnatura qui si apprezzano ancora di più.

Sportiva, ma non supercar

A causa delle condizioni, non ho potuto guidare la MG4 Xpower 2024 al massimo delle prestazioni. E anche perché comunque in Danimarca la quasi totalità delle autostrade, salvo alcuni punti, ha limiti di 110 km/h o inferiori.

In ogni caso, le prestazioni si misurano anche in contesti scivolosi: l’auto infatti migliora molto in stabilità, grazie a una distribuzione del peso quasi perfetta nonché spostata in basso, e in generale alla presenza su strada molto buona.

Rimane un’auto ben costruita perché ben insonorizzata, che qui sfodera un’ottima potenza tanto da rientrare tra le migliori auto elettriche per accelerazione: 3,8 secondi grazie alla coppia di 600 N/m, meglio di molte sue rivali più costose e con tra l’altro una linea filante che aiuta la piacevolezza di guida nonché, vedremo, l’autonomia.

MG per la Xpower ha ricalibrato il software della frenata rigenerativa, che è ora meno brusca e più efficiente, e anche la potenza di frenata in condizioni ottimali porta da 100 a 0 in 33,9 metri, ma non molto di più quando il terreno è bagnato.

Diverse le modalità, purtroppo sempre selezionabili solo tramite display touch centrale, con la Eco che punta tutto al risparmio e la Normal che già regala buone prestazioni. Inutile dire che la Sport cambia tutto, sfrutta l’assetto più rigido e permette di assaporare la precisione dello sterzo e la citata stabilità, soprattutto in curva.

La trazione è del resto integrale, e inoltre c’è un nuovo sistema di controllo dell’angolo di sterzata con differenziale elettronico bloccabile e sistema di controllo intelligente del motore che permette di indirizzare la coppia tra tutte e quattro le ruote, e questo evita che barcolli o “scodi” in curva, che infatti non fa (quasi) mai.

L’autonomia col freddo

Ho già affrontato il tema freddo e auto elettriche in un articolo dedicato. E lei è stata purtroppo tra le sfortunate che ho avuto nei periodi in cui si sono raggiunti meno di -10°C, che mettono a dura prova l’autonomia.

Su ciclo WLTP dichiara 385 km con batteria da 64 kWh di tipo NMC, che a quelle temperature non sono realistici. In modalità Eco ho percorso circa 320 km in città, scesi a 280-300 km in modalità Normal. Comunque una perdita non significativa, e che però si traduce in non più di 250 km reali a velocità autostradali.

Comunque, i due motori elettrici non la rendono in generale campionessa di consumi, attestati intorno a 20 kWh su 100 km: per chi cerca più autonomia, meglio puntare sulla MG4 Trophy Range Extender, che supera i 500 km su ciclo WLTP.

I prezzi della MG4 Xpower 2024

La MG4 parte da 30.790 € per la Standard, mentre la MG4 Xpower parte da 41.290 €.

Ciò significa che rientra negli incentivi, e che ci si può portare a casa una sportiva da ben 435 CV e 600 N/m di coppia a meno di 40.000 €. Non male.

