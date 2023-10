La recensione della Zeekr X con primo contatto

Insieme al nostro tour con la più sportiva 001 tra le rune di Stoccolma, abbiamo provato anche la Zeekr X, auto più compatta e concreta che il marchio cinese ha pensato appositamente per l’Europa. L’abbiamo provata in anteprima, ed ecco com’è andata.

Zeekr X: me la consigli?

Zeekr X è un’auto premium compatta, con un design molto ricercato dal sapore europeo: è infatti disegnata e progettata a Göteborg, in Svezia, come la stessa 001 e come le vicine sorelle a marchio Lynk & Co, con cui Zeekr condivide anche il logo, e da cui si è originato. Sicuramente, con le sue linee elaborate, lontane dal tipico minimal scandinavo, e la sua forma tutta particolare, è un’auto che si fa notare. Ha le dimensioni giuste per muoversi in città, guida alta ma non troppo, interni davvero ben fatti e un comportamento alla guida molto morbido e confortevole, ma sempre orientato alle prestazioni con la sua configurazione massima di 428 CV. Certo, se la vuoi ufficialmente devi aspettare il 2025, perché al momento è disponibile in Svezia, Paesi Bassi e Germania.

Il design della Zeekr X si fa notare

Ho fatto vedere le foto della Zeekr X ad alcuni amici e tutti hanno concordato che riesce a distinguersi dalla massa, almeno per le sue forme particolari. Si tratta di un’evoluzione stilistica rispetto alla shooting brake, che fa capo alla concept car Lynk & Co The Next Day, di cui la X è la prima vettura di serie a riprendere le innovazioni di design, che però si ritrovano anche su Lynk & Co 08 e sul restyling di Lynk & Co 06.

L’auto è morbida e dinamica nello stile, con l’anteriore pronunciato dove spiccano i due sottili fari LED diurni, e quelli principali nascosti nella finta griglia in nero lucido. Elementi semplici ma d’impatto che lasciano l’anteriore piuttosto pulito, con i giochi di luce creati dal cofano semplice ma leggermente incurvato.

Il posteriore è certamente più particolare: il lunotto è piccolo e verticale, il portellone bombato, i fari sono un complesso unico che separa i due elementi appena citati, e inglobano anche la scritta Zeekr a LED. Ci sono anche alcune chicche: per esempio le maniglie a scomparsa sono diverse dal solito, e quando l’auto si apre si “infossano” nella carrozzeria.

Oppure il mini display sul montante centrale, che mostra lo stato della carica, avvisa che il connettore è stato tolto, oppure mostra alcune funzionalità, come la modalità non disturbare o la Pet Mode. Quest’ultima crea l’ambiente ideale per cani e gatti quando vengono lasciati in auto mentre il proprietario fa le sue commissioni, e avvisa esternamente che l’animale non è stato dimenticato.

Parlando di dimensioni, è un’auto compatta ma non piccola. L’architettura su cui si sviluppa è la SEA del gruppo Geely, nella sua versione più compatta. Ciò la rende fortemente imparentata con la Volvo EX30 e soprattutto la Smart #1, e con quest’ultima condivide anche le motorizzazioni. Ma rispetto a entrambe è più grande: arriva a 4,44 metri di lunghezza, contro i 4,2 della Volvo e i 4,3 della Smart.

Ciò porta a molto spazio interno, come vedremo, e a un bagagliaio sufficiente, con 362 litri di capacità minima. È diversa dal solito anche per gli pneumatici con spalla molto larga, che fanno sembrare più piccoli i cerchi da 19” di base e da 20” sulla versione Privilege della nostra prova.

Interni ottimi

Quello che si apprezza ancora di più è la sensazione di qualità che si prova salendo sulla Zeekr X. Tutto è davvero ben rifinito, rivestito in belle ben cucita e allestita, nera o bianca a seconda delle preferenze. Nonostante i finestrini posteriori siano tagliati, in stile XC40 per intenderci, non c’è sensazione di claustrofobia. Merito del grande tetto panoramico in vetro fisso, oscurabile che, insieme ai colori chiari, aumenta l’ariosità e la luminosità dell’abitacolo.

Gli interni bianchi sono i miei preferiti, anche se certamente più facili da sporcare. Ad alternare il bianco, il blu delle plastiche, anch’esse ben assemblate ma non impeccabili, che si ritrovano nella parte posteriore dei sedili, nella zona bassa dei pannelli porta e della plancia, nonché sulla cornice esterna del volante.

E poi, l’elemento rosegold che impreziosisce tutto, con finiture intorno ai poggiatesta, come bottoni e appendiabiti, e come cromature nella parte posteriore. Sui pannelli porta, le impunture richiamano uno skyline di grattacieli che si illumina insieme al resto delle luci ambiente e delle casse dell’impianto audio Yamaha.

Non manca la praticità: per esempio, sul tunnel centrale c’è un comodissimo vano per lo smartphone, oppure di fianco al conducente quella che alto passeggero è la maniglia per reggersi, diventa un portaocchiali. Il tutto rivestito, come il cielo, in ottimo tessuto.

La tecnologia la fa da padrona. Dietro al volante un piccolo display che al volante stesso è incorporato, mentre al centro il tablet da 14,6”. Tutto si comanda da qui, anche la regolazione degli specchietti, soluzione molto poco pratica. Ma a parte questo, il sistema è fluido, aggiornabile via etere e con una grafica chiara e pulita.

Non è Android come Volvo e Polestar, ma ci sono app preinstallate come Spotify. Inoltre, l’auto è personalizzabile e permette anche di “suonare” cose simpatiche come versi di animali o un finto motore, che si percepiscono all’esterno. Soluzione buffa, ma certamente originale.

Scatta, ma è comoda e molleggia un po’

La Privilege della nostra prova è la più potente: 428 CV da due motori elettrici, con 0-100 in 3,8 secondi e batteria da 69 kWh nominale per 425 km di autonomia. La versione a singolo motore scende a 271 CV di potenza, ma l’autonomia sale a 440 km.

L’auto, per quanto potente, ha un approccio molto morbido, e lo si vede nell’assetto, che non cambia nemmeno spostandosi da Comfort a Dynamic, le due modalità di guida previste. Ciò significa che le sospensioni non sono a controllo elettronico, e che quindi sono pensate per essere morbide.

In generale questo si apprezza, ma a volte sono troppo morbide: sui piccoli dossi lo si nota molto, perché crea un leggero “effetto barca” troppo molleggiante, che alla lunga può stancare. Va detto però che ho provato un pre-serie, e che i feedback riportati servivano a Zeekr per migliorare alcuni aspetti. Tra cui, si spera, questo.

A parte questo, c’è una buona insonorizzazione per la categoria, e di base si sentono solo pochi fruscii aerodinamici e gli pneumatici, e anche una visibilità anteriore niente male grazie all’ampio parabrezza. Dietro il lunotto verticale aiuta a percepire le proporzioni, ma rimane comunque piccolo: il sistema a 360° e i sensori sono un ottimo aiuto, e c’è anche il poligono 3D che replica l’auto per aiutare ancora di più in fase di manovra. Buono invece lo sterzo, che mantiene l’approccio morbido di cui sopra, ma grazie al volante bello da vedere quanto da impugnare, la guida è resa molto piacevole e comoda.

Prezzi

Zeekr X, come detto, non è ancora venduta in Italia, dove arriverà verso il 2025.

Al momento in Europa è disponibile in Svezia e nei Paesi Bassi, dove parte da 44.990 €. Il prossimo mercato è la Germania, dove è già possibile preordinarla, e nel 2024 sarà il turno di Danimarca, Norvegia e Francia.

